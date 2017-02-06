مجلة ألمانية تدافع عن قطع ترمب لرأس تمثال الحرية

قال رئيس تحرير "دير شبيغل" الألمانية إن الرسم الذي نُشر على غلاف المجلة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب كان ردا على تهديد الديمقراطية.

وظهر على غلاف المجلة يوم السبت الماضي رسما كاريكاتيرا لترمب ممسكا بسكين يقطر دما في يد ورأس التمثال الذي يقطر دما أيضا في اليد الأخرى. وكُتب تحت الرسم"أمريكا أولا."

وجاء ذلك عقب سلسلة من هجمات ترمب ومساعديه على سياسات برلين والتي صاحبها تدهور سريع في علاقات ألمانيا مع الولايات المتحدة.

وقال كلاوس برينكباومر رئيس تحرير دير شبيجل لتلفزيون رويترز بعد أن أثار الغلاف نقاشا على تويتر وفي وسائل الإعلام الألمانية والدولية إن"دير شبيغل لا تريد استفزاز أحد." وأضاف إنه فوجئ بتأثير هذا الرسم.

وقال"نريد إظهار ما يتعلق هذا بشأنه إنه بشأن الديمقراطية والحرية وبشأن حرية الصحافة وحرية العدالة وكل هذا معرض لخطر بشكل جاد.

"ولذلك فإننا ندافع عن الديمقراطية..هل هذه أوقات خطيرة؟ نعم إنها كذلك."

