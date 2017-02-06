البث الحي
سياسة

مجلة ألمانية تدافع عن قطع ترمب لرأس تمثال الحرية

6/2/2017

قال رئيس تحرير "دير شبيغل" الألمانية إن الرسم الذي نُشر على غلاف المجلة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب كان ردا على تهديد الديمقراطية.

وظهر على غلاف المجلة يوم السبت الماضي رسما كاريكاتيرا لترمب ممسكا بسكين يقطر دما في يد ورأس التمثال الذي يقطر دما أيضا في اليد الأخرى. وكُتب تحت الرسم"أمريكا أولا."

وجاء ذلك عقب سلسلة من هجمات ترمب ومساعديه على سياسات برلين والتي صاحبها تدهور سريع في علاقات ألمانيا مع الولايات المتحدة.

وقال كلاوس برينكباومر رئيس تحرير دير شبيجل لتلفزيون رويترز بعد أن أثار الغلاف نقاشا على تويتر وفي وسائل الإعلام الألمانية والدولية إن"دير شبيغل لا تريد استفزاز أحد." وأضاف إنه فوجئ بتأثير هذا الرسم.

وقال"نريد إظهار ما يتعلق هذا بشأنه إنه بشأن الديمقراطية والحرية وبشأن حرية الصحافة وحرية العدالة وكل هذا معرض لخطر بشكل جاد.

"ولذلك فإننا ندافع عن الديمقراطية..هل هذه أوقات خطيرة؟ نعم إنها كذلك."
 

المزيد من سياسة

احتفاء إسرائيلي بأول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات (فيديو)

إسرائيل تحتفي بأول حفل زفاف يهودي يقام في الإمارات (مواقع التواصل)

تباهى بإغلاق المساجد.. انتقادات حادة لموقف وزير الداخلية الفرنسي تجاه انتهاكات الشرطة

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (رويترز)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

زعيم كوريا الشمالية تلقى لقاحا تجريبيا ضد كورونا.. كيف؟

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (رويترز أرشيفية)
الأكثر قراءة

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات يثير ضجة في مصر.. ومغردون يستنكرون اعتقال المصريين فقط وترك الأجانب

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل الإجتماعي)