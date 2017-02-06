قصة عراقي وسوري ويمنية أفلتوا من حظر السفر الأمريكي

استقل فؤاد شريف طائرة في رحلة غير مباشرة من العراق إلى الولايات المتحدة مطلع الأسبوع.

رحلة شريف جاءت بعد ساعات من حكم أصدره قاض في سياتل بوقف العمل بحظر فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على المهاجرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة من بينها العراق.

كان شريف يعمل متعاقدا من الباطن لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في العراق ومنع هو وزوجته وأطفاله الثلاثة من ركوب طائرة كانت في طريقها من القاهرة إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بعدما وقع ترمب حظرا يمنع سفر مواطني العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما.

كما فرض ترمب حظرا على سفر كل اللاجئين لمدة 120 يوما.

وقال شريف قبل أن يغادر هو وأسرته مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق "نعم تغيرت حياتي جذريا. كما تعلم هناك نجاحات وإخفاقات وتعلمت درسا هو أنه إذا كنت على حق فلا تستسلم أبدا."

واستقلت الأسرة طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية في طريقها إلى إسطنبول ومنها إلى نيويورك.

وبمجرد وصول أفراد الأسرة للولايات المتحدة فسيتوجهون إلى مدينة ناشفيل بولاية تنيسي إذ يعتزم ائتلاف حقوق المهاجرين واللاجئين في تنيسي الترحيب بهم في المطار.

وقال الائتلاف عبر صفحته على موقع فيسبوك "انضموا إلينا في مطار ناشفيل الدولي للترحيب بفؤاد شريف سليمان وأسرته في وطنهم الجديد في ناشفيل.

"حارب أهل ناشفيل في سبيل إحضارهم إلى هنا والآن يمكننا أن نبدي لهم أفضل أشكال الضيافة بالجنوب."

وتلقى نائل زينو وهو لاجئ سوري عمل لصالح المنظمة الدولية للهجرة في تركيا مساعدة أيضا من أمريكيين.

واجتمع زينو من جديد بأسرته في بوسطن السبت بعدما حصل على إعفاء من وزارة الخارجية الأمريكية بفضل تدخل مشرعين أمريكيين اتصل

بهم أقاربه.

وكان وصول زينو سلسا نوعا ما لكن تم استبعاده من طابور الوصول وخضع "لفحص ثانوي" وخضع لعدد كبير من الأسئلة قبل أن يختم ضابط

أمريكي جواز سفره ويودعه بود.

وقال زينو "قال ’اذهب وابدأ حياتك واستمتع بوقتك مع ابنك، لم أصدق إلا عندما خرجت من المطار. في تلك اللحظة أدركت أنني لست في حلم."

وفي27 يناير كانون الثاني حصل زينو على تأشيرة سفر للانضمام إلى زوجته وابنه الرضيع المولود في الولايات المتحدة في لوس أنجليس لكنه منع من السفر بعدما وقع ترمب أمره التنفيذي في نفس اليوم وفقا لما قالته أخت زوجة زينو.

وأضافت كاتي الحايك وهي طالبة تسعى لنيل شهادة الدكتوراه في ولاية ماساتشوستس وتقدمت بطلب لجوء لم يبت فيه بعد "ضغطنا للحصول

على تأييد الكثير من أعضاء مجلس الشيوخ في الأيام القليلة الماضية."

وتابعت الحايك التي التقت بزينو في المطار "إنها قصة طويلة ومجهدة لكن أعضاء مجلس الشيوخ … تمكنوا من ضمان حصوله على إعفاء من وزارة الخارجية."

وقالت امرأة يمنية تزوجت في الآونة الأخيرة من مواطن أمريكي وصعدت على متن طائرة من القاهرة إلى تركيا اليوم الأحد قبل أن تستقل طائرة متجهة للولايات المتحدة "هذه هي المرة الأولى التي أحاول فيها السفر إلى أمريكا. حجزنا لنسافر الأسبوع المقبل لكن قررنا الإسراع بالسفر بعد أن سمعنا" بقرار المحكمة. وطلبت المرأة عدم ذكر اسمها خشية من أن يعقد ذلك من إجراءات دخولها للولايات المتحدة.

