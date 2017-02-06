شاهد: مظاهرات تندد بزيارة نتنياهو إلى لندن وماي تنتقد استمرار الاستيطان

نظم نشطاء بريطانيون مظاهرات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي في لندن بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووصل نتنياهو إلى مقر الحكومة البريطانية بالعاصمة البريطانية لندن (الاثنين) لإجراء محادثات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وخلال المحادثات أكدت ماي على التزام بلادها "بحل الدولتين بوصفه أفضل سبيل لبناء الاستقرار والسلام والرخاء للمستقبل."

وقالت متحدثة باسم ماي في وقت سابق للصحفيين إن رئيسة الوزراء ستقول لنتنياهو إن الاستمرار في الأنشطة الاستيطانية يُقَوض الثقة في المنطقة.

وأضافت المتحدثة للصحفيين: "بالطبع أتوقع أن تناقش عملية السلام في الشرق الأوسط والسياق الذي ستُعيد رئيسة الوزراء التأكيد عليه هو موقفنا الثابت منذ فترة طويلة … وهو أننا نرى التزايد المستمر في النشاط الاستيطاني يقوض الثقة."

وتابعت قائلة "لكن أيضا (سنكرر) موقفنا شديد الوضوح الذي انتهجناه بشأن الحاجة للسير في طريقين متوازيين بالاعتراف بحق إسرائيل في العيش في مأمن من الإرهاب."

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريحاته في بداية اجتماعهما إنه يريد مناقشة قضية إيران.

وقال "إنها تقدم استفزازا وراء آخر لهذا السبب أرحب بإصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرض عقوبات على إيران. أعتقد أن على الدول الأخرى أن تحذو حذوه.. الدول المسؤولة بالتأكيد. وأود أن أتحدث معكم بشأن سبل ضمان عدم مرور الاعتداءات الإيرانية دون رد."

في غضون هذا نظم نشطاء مناهضون للاحتلال الإسرائيلي مظاهرات في لندن رفعوا خلالها شعارات تندد بزيارة نتنياهو، وتطالب برفع الحصار الإسرائيلي عن غزة، ووقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.