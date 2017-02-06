شاهد: قاض مصري يطالب بمحاكمة وزيري المالية والعدل

طالب قاض مصري بمحاكمة وزيري المالية والعدل بسبب عدم تنفذيهما لأحكام قضائية.

وبحسب فيديو نشرته صحيفة المصري اليوم الخاصة، استنكر المستشار خليفة الجيوشي، رئيس الدائرة 22 بمحكمة جنايات القاهرة، قيام وزير العدل بتوريد 80 مليار جنيه لخزينة وزارة المالية من المستحقات الخاصة بالرسوم القضائية، وأتعاب المحاماة في حين لم يتمكنوا من تجهيز القاعات، وسداد مستحقات المستشارين التي لم يتقاضوها منذ عدة أشهر.

وأضاف الجيوشي أن سبب عدم تنفيذ وزيري العدل والمالية للحكم وعدم صرف مستحقات القضاة هو أنهم (القضاة) حاكموا الرئيس المخلوع حسني مبارك وسجنوه هو وأولاده وألزموه بدفع 125 مليون جنيه لخزينة الدولة.

وأشار إلى أنه أرسل برقية إلى الرئيس السيسي ولكنه لم يرد حتى الآن.