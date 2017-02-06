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سياسة

شاهد: غارات جوية إسرائيلية بعد إطلاق صاروخ من غزة

6/2/2017

سقط صاروخ أُطلق من غزة على إسرائيل الاثنين من دون أن يتسبب في إصابات أو أضرار.

وردت عليه إسرائيل بغارات جوية على أهداف لنشطاء فلسطينيين.

وقال مسعفون إن فلسطينيا يبلغ من العمر 70 عاما أُصيب بجروح طفيفة في إحدى الغارات الإسرائيلية وقالوا إنه كان يمر بالمنطقة التي تعرضت للقصف. وهذه هي حالة الإصابة الوحيدة التي ترددت أنباء عن وقوعها على جانبي جبهة الصراع التي اتسمت بالهدوء في الأشهر الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "ردا على المقذوف الذي أُطلق باتجاه سكان جنوب إسرائيل في وقت سابق اليوم استهدفت القوات الجوية ثلاثة مواقع لحماس في شمال قطاع غزة" وحذر الجيش قائلا إنه "لن يتهاون مع إطلاق صواريخ باتجاه المدنيين".

وقال سكان من غزة إن معسكرا للتدريب على استخدام السلاح ومجمعا أمنيا وموقع مراقبة تابعا لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس استهدفت في الغارات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن إطلاق الصاروخ.

وقالت إسرائيل إن حماس التي تسيطر على قطاع غزة هي التي تتحمل المسؤولية عن كل ما يحدث فيه.

وعندما تقع مثل هذه الهجمات عادة ما تأمر حماس مقاتليها بإخلاء مواقع من المحتمل أن تستهدفها إسرائيل في غارات انتقامية.

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