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سياسة|العراق

شاهد: جثث في شوارع الموصل لعناصر بتنظيم الدولة يرفض الجيش دفنها

6/2/2017

أظهر فيديو مصور رفض عناصر الجيش العراقي دفن جثث مسلحين من "تنظيم الدولة الإسلامية" حتى تتعفن.

ويُظهر الفيديو جثث "مسلحي التنظيم" وهي ممده على طول الشارع الرئيسي في شمال الموصل لمدة أسبوعين، مما يشكل خطرا صحيا على المارة.

وتُركت الجثث على حالها حيث تلف الأحزمة التفجيرية أجسادهم وهي قادرة على تفجير وقتل أي شخص في مكان قريب.

ولا ينوي الجيش العراقي دفن "المسلحين " كما أنهم يأملون أن يحصل العديد من السكان على فرصة لرؤية جثث متفحمة، والتي مزقتها القنابل والرصاص.

وبينما تستعد القوات العراقية لتوسيع هجومها ضد "تنظيم الدولة الإسلامية" من شرق الى غرب الموصل، يهدف الجيش العراقي إلى القضاء على أي تعاطف من قبل السكان للعناصر المنتمية للتنظيم، خاصة وأن التنظيم حصل على دعم من الجمهور عندما سيطر على المدينة في عام 2014.

ووفق مصادر داخل الجيش العراقي، فإنه سيتم ترك الجثث كسلاح نفسي لردع خلايا نائمة لـ "تنظيم الدولة الإسلامية"، والتي يقول مسؤولون عراقيون إنها فعالة للغاية ويتم توزيعها في جميع أنحاء البلاد.

وقال إبراهيم محمد، وهو جندي كان يقف بالقرب من ثلاثة قتلى: "لن ندفن جثثهم، سندع الناس يرون هذا حتى يعرفون مصير من ينتمي لهذا التنظيم".

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