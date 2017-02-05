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سياسة

محكمة أمريكية ترفض إعادة العمل بحظر السفر الصادر عن ترمب

5/2/2017

رفضت محكمة استئناف أمريكية طلبا من وزارة العدل بإعادة العمل بالحظر الذي فرضه ترمب على دخول مواطني 7 دول إسلامية إلى أمريكا.

ويمثل قرار المحكمة، الصادر في وقت متأخر من مساء السبت، انتكاسة أخرى لترمب بعد أن ندد بقاضي ولاية واشنطن الذي أمر يوم الجمعة بوقف العمل بالأمر التنفيذي.

وأصر الرئيس الأمريكي في تغريدات على تويتر أنه سيعيد العمل بالحظر.

ويقول ترمب إن القيود المؤقتة على هجرة مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن وكل اللاجئين ضرورية لحماية الولايات المتحدة من "الإسلاميين المتشددين" حسب قوله. لكن المنتقدين يرون أنها غير مبررة وتنطوي على تمييز.

وحصل المسافرون من الدول السبع المتضررة على فسحة قصيرة لدخول الولايات المتحدة في ظل استمرار حالة الغموض القضائية بسبب قرار القاضي والحكم في الطعن.

وقضت محكمة الاستئناف في قرار عاجل برفض طلب الحكومة بإعادة العمل فورا بالأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب. وتنتظر المحكمة مستندات أخرى من ولايتي واشنطن ومنيسوتا (الأحد) ومن الحكومة غدا (الاثنين).

ونص طعن الحكومة على أن قرار جيمس روبارت قاضي واشنطن يعرض الناس لضرر فوري ويعطل أمرا تنفيذيا و"يشكك في حكم الرئيس على مسائل الأمن القومي المتعلقة بحجم الخطر الذي يمثله دخول فئات معينة (من غير المواطنين) وأفضل سبل لخفض هذا الخطر إلى الحد الأدنى".

وندد ترمب بالقاضي في سلسلة من التغريدات (السبت) وقال للصحفيين "سننتصر. من أجل سلامة البلاد سننتصر".

لكن القاضي روبارت انتقد في حكمه الصادر بولاية واشنطن يوم الجمعة استخدام هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 كذريعة لفرض الحظر قائلا إن مواطني الدول السبع المشمولة بالقرار لم ينفذوا أي هجوم على الأراضي الأمريكية منذ ذلك الحين.

وأضاف روبارت أن الأمر الصادر عن ترمب ينبغي أن يستند إلى "الحقائق وليس الخيال" حتى يكون دستوريا.

وانتقد الطعن المقدم من وزارة العدل التكييف القانوني لقرار روبارت قائلا إنه ينتهك الفصل بين السلطات ويتعدى على سلطة الرئيس كقائد أعلى.

وتابع أن ولاية واشنطن ليس من سلطاتها تحدي الأمر التنفيذي، ونفى أن يكون الأمر "يحابي المسيحيين على حساب المسلمين".

وقالت وزارتا الخارجية والأمن الداخلي إنهما ملتزمتان بأمر القاضي روبارت ومن المتوقع أن يبدأ وصول العديد من الزائرين الأحد في حين قالت الحكومة إنها تتوقع البدء في السماح بدخول اللاجئين من جديد غدا (الاثنين).

المصدر : الجزبرة مباشر
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