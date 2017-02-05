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سياسة|الولايات المتحدة

مايك بنس:سيتم تعيين مرشح ترمب للمحكمة العليا "بطريقة أو بأخرى"

نائب الرئيس الأمريكي يتعهد بتعيين نيل غورستش
نائب الرئيس الأمريكي يتعهد بتعيين نيل غورستش
5/2/2017

تعهد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بتعيين مرشح ترمب للمحكمة العليا "بطريقة أو بأخرى".

ودعا مايك بنس خلال كلمة في فيلادلفيا السبت أعضاء مجلس الشيوخ إلى مقاومة المعارضة المتزايدة لمرشح الرئيس لملء المنصب الشاغر في المحكمة العليا نيل غورستش.

ويواجه غورستش معركة صعبة لتأكيد تعيينه إذ يحتاج إلى 60 صوتا على الأقل من أصوات أعضاء مجلس الشيوخ الـ100 لمنع معارضيه من تعطيل التصويت من خلال الدخول في نقاش لا ينتهي.

وقال بنس بخصوص التهديد باللجوء إلى تلك الطريقة في تعطيل التصويت " إن هذا سيكون عملا غير حكيم وغير مسبوق".

وقال بنس "هذا المقعد لا ينتمي إلى أي حزب أو أيديولوجيا .. المحكمة العليا هي للشعب الأمريكي الذي يستحق تصويتا في مجلس الشيوخ الأمريكي".

ولا يزال العديد من الديموقراطيين مستاؤون من رفض زعماء مجلس الشيوخ الجمهوريين، من مجرد  دراسة مرشح الرئيس السابق باراك أوباما، ميريك غارلاند، لشغل هذا المقعد الذي بقي شاغرا منذ وفاة القاضي انتونين سكاليا.

ومع وجود 52 مقعدا فقط للجمهوريين في مجلس الشيوخ، فإن عليهم إقناع ثمانية ديمقراطيين على الأقل للتصويت لصالح غورستش.

ويعتبر غورستش مدافعا شرسا عن المواضيع المهمة بالنسبة إلى المحافظين فيما يتعلق بالأسرة والدين.

ومنصب القضاة في المحكمة العليا يبقى مدى الحياة، وعليه فإن غورستش (49 عاما) يمكن أن يؤثر على القانون الأمريكي طيلة ثلاثة عقود.
 

المصدر : الجزيرة مباشر
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