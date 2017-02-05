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سياسة

شركات طيران خليجية تسمح بسفر مواطني الدول المشمولة بحظر ترمب

5/2/2017

سمحت شركات طيران خليجية بالسفر لحاملي جنسيات الدول السبع المشمولة بحظر الدخول إلى الولايات المتحدة.

وجاء قرار الشركات وهي طيران الإمارات وطيران الاتحاد والخطوط الجوية القطرية برفع الحظر عن مواطني الدول السبع، بعد حكم قاض اتحادي في محكمة سياتل بولاية واشنطن بوقف الأمر التنفيذي.

وأصدر قاض اتحادي قراراً بوقف العمل بمرسوم الحظر الذي أصدره الرئيس الأمريكي مؤقتا لحين فصل وزارة العدل في الأمر، وهو القرار الذي انتقده البيت الأبيض.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مرسوماً تنفيذياً يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 120 يوماً، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على مواطني سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن.

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