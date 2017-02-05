شاهد: مقتل 54 شخصا بسبب الثلوج في أفغانستان

لقي 54 شخصا على الأقل حتفهم خلال الأيام الثلاثة الماضية جراء انهيارات ثلجية بسبب هطول كثيف للثلوج في مناطق مختلفة من أفغانستان.

وتسود مخاوف من ارتفاع هذه الحصيلة مع بدء رجال الإنقاذ فتح الطرقات للوصول الى المناطق النائية.

وقال عمر محمدي، الناطق باسم وزارة إدارة الكوارث والشؤون الإنسانية (الأحد) إن أكثر من 50 شخصا آخرين أصيبوا.

وقال محمدي إن الانهيارات الثلجية أدت إلى هدم عشرات المنازل وإغلاق طرقات في ولايات وسط وشمال شرق البلاد.

وأضاف محمدي أن 22 من بين 34 ولاية في أفغانستان تعرضت لسقوط ثلوج كثيف.

وأعلنت الحكومة اليوم (الأحد) عطلة عامة جراء هطول الثلوج الكثيف

وفي ولاية بدخشان الأكثر تضررا قتل 18 شخصا على الأقل بينهم ثلاث نساء وطفلان حين وصلت انهيارات ثلجية إلى منازلهم ليلا، في حين لا يزال هناك عشرات الاشخاص عالقين، بحسب متحدث محلي.

وقتل خمسة أشخاص آخرون في انهيارات ثلجية بإقليم بلخاب في ولاية ساري بول شمال افغانستان في حين علق 70 شخصا على الأقل تحت الثلوج ويجري انقاذهم كما قال المتحدث باسم الولاية ذبيح الله أماني.

وفي ولاية بروان شمال كابول، قال المتحدث باسم الحاكم وحيد صديقي إن 16 شخصا قتلوا.

وفي العاصمة كابول بلغ سُمك طبقة الثلوج نحو 40 سنتيمترا، وهو مستوى لم يسجل منذ نحو خمس سنوات على الأقل. لكن هذا لم يتسبب في سقوط ضحايا.