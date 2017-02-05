البث الحي
سياسة|أفغانستان

شاهد: مقتل 54 شخصا بسبب الثلوج في أفغانستان

5/2/2017

لقي 54 شخصا على الأقل حتفهم خلال الأيام الثلاثة الماضية جراء انهيارات ثلجية بسبب هطول كثيف للثلوج في مناطق مختلفة من أفغانستان.

وتسود مخاوف من ارتفاع هذه الحصيلة مع بدء رجال الإنقاذ فتح الطرقات للوصول الى المناطق النائية.

وقال عمر محمدي، الناطق باسم وزارة إدارة الكوارث والشؤون الإنسانية  (الأحد) إن أكثر من 50 شخصا آخرين أصيبوا.    

وقال محمدي إن الانهيارات الثلجية أدت إلى هدم عشرات المنازل وإغلاق طرقات في ولايات وسط وشمال شرق البلاد.

وأضاف محمدي أن 22 من بين 34 ولاية في أفغانستان تعرضت لسقوط ثلوج كثيف.

وأعلنت الحكومة اليوم (الأحد) عطلة عامة جراء هطول الثلوج الكثيف

وفي ولاية بدخشان الأكثر تضررا قتل 18 شخصا على الأقل بينهم ثلاث نساء وطفلان حين وصلت انهيارات ثلجية إلى منازلهم ليلا، في حين لا يزال هناك عشرات الاشخاص عالقين، بحسب متحدث محلي.

وقتل خمسة أشخاص آخرون في انهيارات ثلجية بإقليم بلخاب في ولاية ساري بول شمال افغانستان في حين علق 70 شخصا على الأقل تحت الثلوج ويجري انقاذهم كما قال المتحدث باسم الولاية ذبيح الله أماني.

وفي ولاية بروان شمال كابول، قال المتحدث باسم الحاكم وحيد صديقي إن 16 شخصا قتلوا.

وفي العاصمة كابول بلغ سُمك طبقة الثلوج نحو 40 سنتيمترا، وهو مستوى لم يسجل منذ نحو خمس سنوات على الأقل. لكن هذا لم يتسبب في سقوط ضحايا.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات تثير غضب 29 منظمة حقوقية

اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية (رويترز)

احتفاء إسرائيلي بأول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات (فيديو)

إسرائيل تحتفي بأول حفل زفاف يهودي يقام في الإمارات (مواقع التواصل)

تباهى بإغلاق المساجد.. انتقادات حادة لموقف وزير الداخلية الفرنسي تجاه انتهاكات الشرطة

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (رويترز)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)
الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات يثير ضجة في مصر.. ومغردون يستنكرون اعتقال المصريين فقط وترك الأجانب

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل الإجتماعي)