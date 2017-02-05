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سياسة

شاهد: عودة جثماني جزائريين قتلا في هجوم على مسجد بكندا

4/2/2017

أُعيد جثمانا جزائريين اثنين قتلا في الهجوم على مسجد في كيبيك إلى الجزائر لدفنهما.

وقررت أسرتا الضحيتين عبد الكريم حسن وخالد بلقاسم إعادة جثمانيهما بالتنسيق مع السفارة الجزائرية في أوتاوا والقنصل العام في مونتريال بكندا.

وقالت زوجة بلقاسم في المطار إنه ذهب للصلاة وفي حوالي الساعة الثامنة سمعوا عن وقوع إطلاق نار في المسجد ثم انتظروه لكنه لم يعد.

ووجهت المحكمة اتهامات إلى ألكسندر بيسونت (27 عاما) تشمل ست تهم بالقتل العمد من الدرجة الأولى وخمس تهم بالشروع في القتل بسلاح محظور بعد المذبحة التي وقعت في المركز الإسلامي بالمدينة.

وفوجئ المترددون على المسجد بأن الرجل الذي رأوه مرتين خارج المركز في الأيام السابقة على إطلاق النار هو ذات الفرنسي – الكندي الذي تقول الشرطة إنه منفذ الهجوم المنفرد.

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