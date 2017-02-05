شاهد: ترمب يدافع عن بوتين قائلا إن أمريكا "لديها الكثير من القتلة"

خفف الرئيس الامريكي دونالد ترمب من وصف لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بالـ"قاتل"، قائلا إن الولايات المتحدة لديها الكثير من القتلة.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، من المقرر أن تبث اليوم الأحد، سأل المحاور، بيل أوريلي، الرئيس الأمريكي إذا كان يحترم بوتين، الذي كان قد أشاد به في الماضي.

ورد ترمب، في مقتطفات من اللقاء تم بثها مساء السبت، "بالطبع أحترمه، ولكنني أحترم الكثير من الناس … ولكن هذا لا يعني أنني سأتوافق معه".

وتابع الرئيس الأمريكي "دعني أقول لك أنه من الأفضل أن نتوافق مع روسيا بدلا من الاختلاف، وإذا كانت روسيا ستساعدنا في مكافحة تنظيم الدولة، وهي المعركة الكبرى، والإرهاب الإسلامي في جميع أنحاء العالم … فإن هذا شيء جيد."

وقاطعه أورايلي قائلا "لكنه (بوتين) رغم هذا لا يزال قاتلا".

ورد ترمب : "هناك الكثير من القتلة … لدينا الكثير من القتلة. ماذا تظن ؟ بلدنا بريئة؟"

ولم تستكمل المقتطفات قبل أن يستطيع ترمب الإدلاء بالمزيد من التفاصيل.