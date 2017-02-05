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سياسة

شاهد: ترمب وزوجته في فلوريدا وسط مظاهرات مناوئة

5/2/2017

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقرينته ميلانيا إلى مقر حملة تبرعات تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلوريدا.

ويتوقع أن يشارك قرابة 700 ضيف في الحملة التي تقام في نادي مارا لاغو، "البيت الأبيض الشتوي" للرئيس الجديد في منطقة راقية على ساحل فلوريدا الشرقي.

وفي الوقت نفسه، تظاهر أكثر من ألفي شخص السبت قرب نادي الغولف الخاص بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب في ولاية فلوريدا احتجاجا على المرسوم الذي أصدره بمنع الهجرة والسفر من سبع دول مسلمة إلى الولايات المتحدة وبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وقال أحد المتظاهرين:"لقد شارك والدي في الحرب العالمية الثانية، قاتل الكثيرون عبر سنوات وسنوات من أجل الحرية في هذا البلد، والآن يتم أخذها منا".

وأضاف "علينا الوقوف الآن قبل أن تؤخذ منا جميع حقوقنا، قبل أن نصبح منبوذين في العالم".

وهتف المتظاهرون "لا حظر، لا جدار،" في إشارة إلى خطة ترمب بناء جدار على الحدود مع المكسيك لمنع دخول المهاجرين غير النظاميين.

وقالت متظاهرة أخرى في فلوريدا: "أنا قلقة على مستقبل أطفالنا… وأحفادنا… أنا قلقة حيال كل شئ.. يعتقد ترمب أن بإمكانه فعل ما يشاء… الرجل مجنون".

والتظاهرة في فلوريدا، واحدة من بين مئات المسيرات التي خرجت في عدة مدن حول العالم للاحتجاج على قرارات ترمب.

وكان المئات تجمعوا في واشنطن في وقت سابق رافعين لافتات عبرت عن تضامنهم مع المهاجرين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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