البث الحي
سياسة|تركيا

تركيا تعتقل 450 شخصا في حملة واسعة ضد تنظيم الدولة

5/2/2017

اعتقلت الشرطة التركية الأحد نحو 450 شخصا بينهم أجانب للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم الدولة إثر مداهمات في مختلف أنحاء البلاد.

وتأتي الاعتقالات بعد أكثر من شهر على الاعتداء الدامي على ملهى ليلي في إسطنبول تبناه تنظيم الدولة، وهي أكبر عملية للشرطة التركية حتى الآن ضد تنظيم الدولة الاسلامية منذ الهجوم الذي وقع ليلة رأس السنة على ملهى رينا في اسطنبول، والذي أدى إلى مقتل 39 شخصا.

وتبنى تنظيم الدولة المجزرة، وأوقفت الشرطة في 16 يناير/كانون الثاني شخصا من أوزبكستان يدعى عبد القادر مشاريبوف للاشتباه بأنه منفذ الاعتداء، بعد حملة مطاردة واسعة.

وعلى إثر الهجوم تم توقيف 448 مشتبها به بحسب وكالة الأناضول.

وبين الموقوفين أجانب وأشخاص يشتبه في أنهم كانوا يخططون لاعتداءات في تركيا بحسب ما ذكرت وكالتا الاناضول ودوغان للأنباء.

وخلال العملية أوقف 150 مشتبها به، جميعهم سوريون، في مداهمات لفنادق ومنازل خاصة في شانلي أورفة جنوب شرق البلاد، بحسب وكالة دوغان.

كما أوقف 47 آخرون في مدينة غازي عنتاب المجاورة للحدود السورية والتي يُعتقد بوجود منتمين لتنظيم الدولة بها، فيما أوقف 38 في هاتاي قرب الحدود أيضا.

واعتقلت السلطات 60 شخصا آخرين معظمهم أجانب في أربعة أحياء بالعاصمة أنقرة، بينما أوقف عشرات الأشخاص في بورصة غربا وبنغول شرقا.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون التركي عناصر الشرطة وهم يقتحمون أحد المنازل في مداهمة جرت فجرا.

أما في مدينة إزمير، المطلة على بحر إيجه، فقد اعتقل تسعة اشخاص إثر الاشتباه بسفرهم إلى سوريا والتخطيط لهجمات في المدينة، وفقا لوكالة الأناضول.

وفي إسطنبول ومحافظة كوجالي المجاورة، اعتقلت الشرطة 18 للاشتباه بتخطيطهم لشن هجمات. وذكرت الاناضول أن 14 من الاجانب، بينهم عشرة أطفال سيتم ترحيلهم من البلاد.

وشهدت تركيا خلال عام 2016 سلسلة هجمات نسبت إلى تنظيم الدولة الاسلامية أو إلى المتمردين الأكراد، وأوقعت مئات القتلى.

كما تخوض أنقرة معركة مع تنظيم الدولة للسيطرة على مدينة الباب السورية، في أعنف معارك حتى الآن منذ بدء العملية العسكرية التركية داخل الأراضي السورية في أغسطس/آب الماضي.

المصدر : الجزبرة مباشر
المزيد من سياسة

مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات تثير غضب 29 منظمة حقوقية

اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية (رويترز)

احتفاء إسرائيلي بأول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات (فيديو)

إسرائيل تحتفي بأول حفل زفاف يهودي يقام في الإمارات (مواقع التواصل)

تباهى بإغلاق المساجد.. انتقادات حادة لموقف وزير الداخلية الفرنسي تجاه انتهاكات الشرطة

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (رويترز)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)
الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات يثير ضجة في مصر.. ومغردون يستنكرون اعتقال المصريين فقط وترك الأجانب

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل الإجتماعي)