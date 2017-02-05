تركيا تعتقل 450 شخصا في حملة واسعة ضد تنظيم الدولة

اعتقلت الشرطة التركية الأحد نحو 450 شخصا بينهم أجانب للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم الدولة إثر مداهمات في مختلف أنحاء البلاد.

وتأتي الاعتقالات بعد أكثر من شهر على الاعتداء الدامي على ملهى ليلي في إسطنبول تبناه تنظيم الدولة، وهي أكبر عملية للشرطة التركية حتى الآن ضد تنظيم الدولة الاسلامية منذ الهجوم الذي وقع ليلة رأس السنة على ملهى رينا في اسطنبول، والذي أدى إلى مقتل 39 شخصا.

وتبنى تنظيم الدولة المجزرة، وأوقفت الشرطة في 16 يناير/كانون الثاني شخصا من أوزبكستان يدعى عبد القادر مشاريبوف للاشتباه بأنه منفذ الاعتداء، بعد حملة مطاردة واسعة.

وعلى إثر الهجوم تم توقيف 448 مشتبها به بحسب وكالة الأناضول.

وبين الموقوفين أجانب وأشخاص يشتبه في أنهم كانوا يخططون لاعتداءات في تركيا بحسب ما ذكرت وكالتا الاناضول ودوغان للأنباء.

وخلال العملية أوقف 150 مشتبها به، جميعهم سوريون، في مداهمات لفنادق ومنازل خاصة في شانلي أورفة جنوب شرق البلاد، بحسب وكالة دوغان.

كما أوقف 47 آخرون في مدينة غازي عنتاب المجاورة للحدود السورية والتي يُعتقد بوجود منتمين لتنظيم الدولة بها، فيما أوقف 38 في هاتاي قرب الحدود أيضا.

واعتقلت السلطات 60 شخصا آخرين معظمهم أجانب في أربعة أحياء بالعاصمة أنقرة، بينما أوقف عشرات الأشخاص في بورصة غربا وبنغول شرقا.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون التركي عناصر الشرطة وهم يقتحمون أحد المنازل في مداهمة جرت فجرا.

أما في مدينة إزمير، المطلة على بحر إيجه، فقد اعتقل تسعة اشخاص إثر الاشتباه بسفرهم إلى سوريا والتخطيط لهجمات في المدينة، وفقا لوكالة الأناضول.

وفي إسطنبول ومحافظة كوجالي المجاورة، اعتقلت الشرطة 18 للاشتباه بتخطيطهم لشن هجمات. وذكرت الاناضول أن 14 من الاجانب، بينهم عشرة أطفال سيتم ترحيلهم من البلاد.

وشهدت تركيا خلال عام 2016 سلسلة هجمات نسبت إلى تنظيم الدولة الاسلامية أو إلى المتمردين الأكراد، وأوقعت مئات القتلى.

كما تخوض أنقرة معركة مع تنظيم الدولة للسيطرة على مدينة الباب السورية، في أعنف معارك حتى الآن منذ بدء العملية العسكرية التركية داخل الأراضي السورية في أغسطس/آب الماضي.