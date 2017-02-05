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سياسة

إعادة فتح مسجد كيبيك بعد أسبوع من تعرضه لهجوم مسلح

مسجد كيبيك وجد تضامنا كبيرا بعد تعرضه للهجوم
مسجد كيبيك وجد تضامنا كبيرا بعد تعرضه للهجوم
5/2/2017

أعاد المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك فتح المسجد الذي تعرض لهجوم مسلح الأحد الماضي، ما أدى لمقتل 6 أشخاص.

وجاء افتتاح المسجد الواقع في مقاطعة كيبيك شمال شرقي كندا عند صلاة فجر السبت، حيث استقبل المسجد عددا كبيرا من المصلين رجالًا ونساءً، بعد انتهاء عمل رجال الأمن.

وتجمع عدد كبير من المواطنين الكنديين أمام المركز، وكونوا سلسلة بشرية أحاطت به تعبيرا عن تضامنهم.

وكان آلاف الأشخاص قد تظاهروا في عدد من المدن الكندية، ضد الهجوم، وضد تصاعد ظاهرة "الإسلاموفوبيا".

كما شهدت المساجد في أنحاء كندا مظاهرات تضامن مماثلة، حيث توافد عليها المواطنون، وحرصوا على وضع أكاليل الزهور أمامها في حين تبرع البعض في صناديق التبرعات الخاصة بها.

 وتلقى حسابان بنكيان فتحتهما مؤسسة "إسلاميك ريليف " بكندا ومنظمة " دوانيت كندا "  تبرعات تجاوزت قيمتها 500 ألف دولار كندي، لصالح عائلات القتلى الستة والمصابين الـ 19.

المصدر : الجزيرة مباشر
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