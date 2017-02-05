أمريكا تتحرك لاستئناف قبول لاجئين وبينهم السوريون

تحركت وزارة الخارجية الأمريكية السبت لبدء قبول لاجئين بمن في ذلك السوريون بحلول يوم الاثنين.

ويأتي التحرك بعد أن أوقف قاض اتحادي يوم الجمعة حظرا مؤقتا فرضته إدارة الرئيس دونالد ترمب على قبول اللاجئين.

وقالت رسالة عبر البريد الالكتروني من مكتب اللاجئين بوزارة الخارجية الأمريكية نقلتها رويترز إن الحكومة الأمريكية تعمل مع فريقها القانوني وشركائها في الخارج لتنفيذ الحكم.

وعلق الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب في 27 يناير/ كانون الثاني قبول لاجئين لمدة 120 يوما ومنع اللاجئين السوريين لأجل غير مسمى؛ ولكن القاضي الأمريكي جيمس روبارت في سياتل أوقف أمر الرئيس يوم الجمعة.

ونقلت الوكالة عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قوله إن المسؤولين "يتوقعون وصول بعض اللاجئين يوم الاثنين."

وقالت الرسالة إن الولايات المتحدة أصدرت تعليمات للمنظمة الدولية للهجرة بإعادة الحجز للاجئين من كل الجنسيات وبينهم السوريون الذين كان من المقرر أن يصلوا منذ توقيع أمر ترمب.

وأضافت "نركز على الحجز لسفر اللاجئين حتى 17 فبراير. نطلب استئناف عمليات الوصول هذا الاثنين- أول يوم سفر عادي في الأسبوع-إذا أمكن. ندرك أن بعض اللاجئين ربما يكونون غير مستعدين للمغادرة دون سابق إخطار ."

وأبلغ ليونارد دويل المتحدث باسم الأمم المتحدة صحيفة نيويورك تايمز إن نحو ألفي لاجئ مستعدون للسفر.

وقال مسؤول أمريكي في الوقت الذي تحاول فيه الوزارة التكيف مع سلسلة صارمة من القواعد بشأن كيفية معالجة قبول اللاجئين إن اللاجئين لا يدخلون عادة في نهايات الأسبوع.

ويمكن للمسافرين الآخرين من الدول السبع المسلمة التي شملها الحظر الذي فرضه ترمب قبل أسبوع على الهجرة أن يعيدوا ترتيب رحلاتهم بعد الأمر الذي أصدره القاضي ماداموا يحملون تأشيرات دخول سليمة.