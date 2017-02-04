وزير الدفاع الأمريكي: إيران "أكبر دولة راعية للإرهاب"

قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس السبت إن إيران هي "أكبر دولة راعية للإرهاب".

وأوضح ماتيس خلال مؤتمر صحفيفي في طوكيو إنه لا يفكر في زيادة عدد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط لمعالجة "سوء سلوك" إيران في هذه المرحلة؛ ولكنه حذر من أن العالم لن يتجاهل الأنشطة الإيرانية.

وتابع "لدينا دائما القدرة على القيام بذلك، لكن في الوقت الحالي لا أعتقد أنه ضروري".

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة إجراءات عقابية ضد 25 شخصا وكيانا يشتبه في تقديمهم الدعم اللوجستي أو المادي لبرنامج الصواريخ البالستي الإيراني.

وكان الرئيس دونالد ترمب قد توعد بانتهاج سياسة أكثر جرأة ضد طهران وتحذر إدارته من القيام بعمل ملموس إذا لم تحد إيران من برنامجها للصواريخ الباليستية واستمرت في دعم صراعات إقليمية بالوكالة.

واتهم ترمب إيران بأنها " تلعب بالنار" بعد أن اعتبرت إيران تحذيراته بشأن تجربة الصاروخ البالستي "استفزازية ولا أساس لها".