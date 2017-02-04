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سياسة

واشنطن بوست: رحلة لنجل ترمب تكلف الأمريكيين 100 ألف دولار

إيريك نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
إيريك نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
4/2/2017

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم (السبت) أن إريك ترمب،

نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، كلف دافعي الضرائب الأمريكيين نحو 100 ألف دولار مقابل 

القيام برحلة ترويجية لشركة "ترامب أورجانيزيشن" الاقتصادية الخاصة  في أوروغواي.     

وأضافت الصحيفة أن تلك التكلفة خلال الرحلة التي نفذها نجل ترمب في أوائل يناير/ كانون الثاني جاءت في شكل فواتير مقابل الإقامة الفندقية في أوروغواي لأعضاء جهاز الخدمة السرية وموظفي السفارة الأمريكية ضمن  ترتيبات الرحلة لنجل ترمب هناك وتحملت الحكومة الأمريكية تكلفتها.    

وكان إريك، الذي تولى مؤخرا منصب الرئيس التنفيذي للشركة، قد تعهد على غرار والده بالفصل بين أنشطة الشركة والرئاسة. 

وذكرت الصحيفة أنها لم تتمكن من التواصل مع إريك ترمب لتجري مقابلة معه للرد على عدة تساؤلات بشأن تلك الرحلة.

 

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