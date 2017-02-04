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سياسة|مصر

مصر: الدستورية تقضي بحق الموظف المسيحي في عطلة مدفوعة لزيارة القدس

المحكمة الدستورية العليا في مصر
المحكمة الدستورية العليا في مصر
4/2/2017

قال محام إن المحكمة الدستورية العليا في مصر قضت السبت بأحقية الموظف الحكومي المسيحي في عطلة مدفوعة الأجر إذا رغب في زيارة القدس.

وأضاف أن هذا يأتي أسوة بموظفي الحكومة المسلمين الراغبين في الحج.

وبمقتضى قانون العاملين المدنيين في الدولة يحصل الموظف المسلم على عطلة مدفوعة الأجر مدتها شهر للحج.

وقال المحامي نجيب جبرائيل إنه أقام الدعوى موكلا من موظفين حكوميين مسيحيين رغبوا في زيارة القدس وفشلوا في الحصول على عطلة مماثلة للعطلة المقررة للحجاج المسلمين.

وأضاف أن الحكم "خطوة متقدمة نحو المواطنة الكاملة للمسيحيين".

وتابع "الحكم لا يبرر السفر للقدس، وربما لا يصادف نفاذا على أرض الواقع على ضوء مواقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية".

وتمنع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التي تمثل أغلب المسيحيين المصريين، رعاياها من زيارة القدس قائلة إن إسرائيل لا تزال تسيطر على أماكن مقدسة تابعة لها في القدس. كما تطالب بقيام دولة فلسطينية قبل أن تسمح للأقباط الأرثوذكس بزيارة القدس.

وكان جبرائيل قد أقام الدعوى أمام القضاء الإداري معترضا على عدم الموافقة على عطلات مدفوعة الأجر للحجاج المسيحيين وأحال القضاء الإداري الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا.

وينص الدستور المصري على المساواة بين المواطنين.

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