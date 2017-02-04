مستشار الأمن القومي الأمريكي: الحوثيون جماعة إرهابية تابعة لإيران

وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين جماعة الحوثيين بأنها إحدى الجماعات الإرهابية بالوكالة التابعة لـ إيران.

تأتي هذه التصريحات مع إعلان مسؤولين أمريكيين إرسال واشنطن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية إلى الساحل الغربي لليمن قرب مضيق باب المندب بهدف حماية الممرات المائية من مليشيا الحوثي.

وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما إن المدمرة "يو إس إس كول" وصلت قرب مضيق باب المندب حيث ستنفذ دوريات تشمل مرافقة سفن.

وأضافا أنه في حين أن سفنا حربية أمريكية نفذت عمليات روتينية بالمنطقة في السابق فإن هذا التحرك جزء من وجود متزايد هناك يستهدف حماية الملاحة البحرية من الحوثيين المتحالفين مع إيران.

ونشب نزاع بين إيران والرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب بسبب التجربة التي أجرتها طهران مؤخرا لإطلاق صاروخ باليستي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، هاجم الحوثيون فرقاطة سعودية قبالة الساحل الغربي لليمن ما تسبب في قتل اثنين من أفراد الطاقم.

وجاء ذلك الهجوم ضمن تصعيد في القتال على الساحل الغربي لليمن بين الحوثيين والتحالف العربي الذي يدعم الحكومة اليمنية الشرعية.

يُذكر أن القوات الأمريكية شنت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضربات بصواريخ كروز استهدفت ثلاثة مواقع ساحلية للرادار في مناطق باليمن يسيطر عليها الحوثيون للانتقام من هجمات صاروخية فاشلة على مدمرة أمريكية أخرى.