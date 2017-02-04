البث الحي
سياسة

قاض أمريكي يوقف قرار ترمب بشأن "المهاجرين" في جميع الولايات

مهاجرون يحتجون على قرار ترمب
مهاجرون يحتجون على قرار ترمب
4/2/2017

أمر قاض أمريكي بوقف مؤقت للحظر الذي فرضه ترمب على سفر لاجئين ومواطني سبع دول عربية ومسلمة، في ضربة قوية للإدارة الأمريكية الجديدة.

ووافق القاضي الاتحادي في سياتل على طلب النائب العام في واشنطن بوب فيرجسون بالوقف الفوري لحظر السفر الذي فرضه الرئيس دونالد ترمب على أساس وطني، يشمل جميع أنحاء الولايات المتحدة، مؤكدا أنه قد يتسبب في "ضرر لا يمكن إصلاحه".

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس روبارت، الذي تم ترشيحه للمحكمة من قبل الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش الابن في عام 2003،  أيضا إن من المرجح أن تثبت الولاية في دعوى قضائية أن الأمر (الذي أصدره ترمب) غير دستوري.

وقال فيرجسون، الديمقراطي الذي كان أول نائب عام بولاية أمريكية يتحدى الحظر، "لقد انتصر الدستور اليوم، لا أحد فوق القانون – ولا حتى الرئيس".

وقال حاكم واشنطن جاي إنسلي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر  "هذا انتصار هائل لولاية واشنطن، يجب أن نشعر بالتفاؤل بسبب فوز اليوم وأكثر عزما من أي وقت مضى بأننا نقاتل على الجانب الصحيح من التاريخ".

ولا يزال الحكم قابلا للطعن.

ورفع فيرجسون الدعوى يوم الاثنين الماضي، بعد ثلاثة أيام من  توقيع ترمب على الأمر التنفيذي، الذي تم بمقتضاه تعليق البرنامج الأمريكي للمهاجرين ومنع وسفر ودخول مواطني سبع دول عربية وإسلامية وهي العراق وسوريا وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن، علاوة على حظر دخول اللاجئين السوريين إلى البلاد إلى أجل غير مسمى. 

وأثار قرار ترمب موجة إدانة من مختلف أنحاء العالم، وأدى إلى مشاهد من الفوضى في المطارات.

المزيد من سياسة

مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات تثير غضب 29 منظمة حقوقية

اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية (رويترز)

احتفاء إسرائيلي بأول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات (فيديو)

إسرائيل تحتفي بأول حفل زفاف يهودي يقام في الإمارات (مواقع التواصل)

تباهى بإغلاق المساجد.. انتقادات حادة لموقف وزير الداخلية الفرنسي تجاه انتهاكات الشرطة

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (رويترز)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)
الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد