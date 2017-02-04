شاهد : مقتل 4 أشخاص في حريق بمجمع سكني في كوريا الجنوبية

قتل أربعة أشخاص عندما اندلع حريق في مركز للتسوق متصل بمجمع سكني في مدينة هواسيونغ الكورية الجنوبية السبت.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية بدأ الحريق في منطقة للعب الأطفال داخل مركز دونجتان ميتابوليس التجاري، ولم يكن أي من الأطفال داخل منطقة اللعب في ذلك الوقت.

وعثر رجال الاطفاء على جثث ثلاثة رجال وامرأة.

وتسببت كمية كبيرة من المواد القابلة للاشتعال كانت موجودة بالمكان، في غازات سامة بعد احتراقها.

وتم على الفور إجلاء أكثر من مائة شخص يعيشون في المجمع السكني، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية نقلا عن رجال الإطفاء.

وتم نقل عشرات السكان إلى مستشفيات قريبة بسبب استنشاق الدخان، لكن لم يكن هناك أي منهم في حالة حرجة، طبقا للسلطات.