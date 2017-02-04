شاهد: محافظ الدقهلية يدعو القنصل الأمريكي لتدخين الشيشة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر محافظ الدقهلية أثناء دعوته القنصل الأمريكي لتدخين الشيشة.

وظهر حسام الدين إمام محافظ الدقهلية في الفيديو بينما يجلس على يمينه القنصل الأمريكي ستيفن فيكن وعلى يساره مترجمة مصرية، ويبدو أن المحافظ لم يكن مستعدا لإجراء حديث مع القنصل فلم يجد إلا أن يدعوه للنزول والجلوس على أحد المقاهي وتدخين الشيشة الأمر الذي رفضه سريعا القنصل الأمريكي.

ويعد ستيفن فيكن أحد كبار موظفي الخارجية الأمريكية، حيث أتى إلى مصر كقنصل بعد أن أمضى عام في كابول عمل خلاله كمستشار سياسي لرئيس أركان قوة المساعدة الأمنية الدولية.