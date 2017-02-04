شاهد : عمدة لوس أنجلوس يستقبل أول الواصلين لأمريكا بعد حظر ترمب

استقبل إريك غارسيتي عمدة مدينة لوس أنجلوس الإيراني علي فيغان الذي تم منعه من الدخول للولايات المتحدة بعد قرار ترمب.

وكان فيغان قد وصل إلى مطار لوس أنجلوس يوم الجمعة الماضي ، غير أنه لم يسمح له بالدخول بسبب سريان الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القاضي بمنع رعايا 7 دول مسلمة ، من بينها إيران من دخول الولايات المتحدة وتم إرجاعه إلى بلاده.

ووصل علي فيغان إلى مطار لوس أنجلوس الخميس، حيث كان في استقباله أفراد الأسرة.

وأصدر قاضي اتحادي في سياتل قرارا بوقف الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب في كل أنحاء الولايات المتحدة .

وجعل القاضي جيمس روبارت وهو أحد من عينهم الرئيس السابق جورج دبليو.بوش حكمه يسري على الفور الجمعة مشيرا إلى أن قيود السفر يمكن أن تُرفع في الحال.