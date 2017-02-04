ترمب يهاجم "المدعو قاضيا" بعد الحكم بحظر وقف السفر

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرار قاض بمنع سريان أمر تنفيذي أصدره يحظر دخول لاجئين ومسافرين من سبع دول إلى الولايات المتحدة.

وقال ترمب عبر تويتر "إن رأي هذا المدعو قاض، الذي ينزع عن بلادنا بالضرورة سلطة إنفاذ القانون، رأي سخيف وسيتم إبطاله".

وكان قاض اتحادي في سياتل أمر بوقف مؤقت للحظر الذي فرضه ترمب على سفر لاجئين ومواطني سبع دول عربية ومسلمة، في ضربة قوية للإدارة الأمريكية الجديدة.

ووافق القاضي الاتحادي على طلب النائب العام في واشنطن بوب فيرجسون بالوقف الفوري لحظر السفر الذي فرضه الرئيس ترمب على أساس وطني، يشمل جميع أنحاء الولايات المتحدة، مؤكدا أنه قد يتسبب في "ضرر لا يمكن إصلاحه".

وقال فيرجسون، الديمقراطي الذي كان أول نائب عام بولاية أمريكية يتحدى الحظر، "لقد انتصر الدستور اليوم، لا أحد فوق القانون – ولا حتى الرئيس".

وقال البيت الأبيض إن وزارة العدل ستطعن في قرار القاضي.