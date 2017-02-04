الجمارك الأمريكية تسمح لشركات الطيران بنقل حاملي التأشيرات من جميع الدول

قال مسؤول بشركة طيران إن إدارة الجمارك وحماية الحدود أبلغت شركات الطيران الأمريكية أن بوسعها نقل مسافرين شملهم حظر فرضه ترمب .

وأشار المسؤول إلى أن إدارة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة أبلغت شركات الطيران الأمريكية أن بوسعها السماح لمسافرين كان قد شملهم الحظر الذي فرضه الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بركوب الطائرات بعد أن أصدر قاض اتحادي في سياتل قرارا بوقف الأمر التنفيذي في كل أنحاء الولايات المتحدة.

وفي مؤتمر عبر الهاتف، أبلغت الإدارة شركات الطيران بالعمل مثلما كانت قبل صدور أمر ترمب الذي أوقف بشكل مؤقت اللاجئين والمسافرين من سبع دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة.

وقال المسؤول – الذي لم يكن مخولا بالتحدث بشكل علني – إنه يمكن الآن للأشخاص القادمين من تلك الدول ويحملون تأشيرات دخول سليمة ركوب الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة، وإن شركات الطيران تعمل على تحديث مواقعها الإلكترونية كي تعكس هذا التغيير.

ويمثل أمر التقييد المؤقت الذي أصدره القاضي تحديا كبيرا لقرار الرئيس دونالد ترمب على الرغم من أنه ما زال بإمكان إدارته الطعن على الحكم .

وجعل القاضي جيمس روبرت وهو أحد من عينهم الرئيس السابق جورج دبليو بوش حكمه يسرى على الفور الجمعة مشيرا إلى أن قيود السفر يمكن أن تُرفع على الفور.