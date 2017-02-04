إيران تتحدى ترمب بمناورات عسكرية تشمل صواريخ

أعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت، عن مناورات عسكرية شرق العاصمة طهران تحت اسم "المدافعون عن سماء الولاية".

وتأتي هذه المناورات بعد يوم واحد من فرض الإدارة الأمريكية الجديدة عقوبات على طهران.

وذكرت وكالة أنباء فارس، أن المناورات انطلقت على مساحة 35 ألف كيلومتر مربع، في منطقة سمنان العامة، تحت عنوان "الهمة الجهادية والإرادة الإيرانية والاقتدار الثوري والتصدي للحظر والتهديد".

ويُستخدم في هذه المناورات- بحسب الوكالة- "مختلف أنواع المنظومات الرادارية والصاروخية ومراكز القيادة والتحكم والحرب الإلكترونية".

وأشارت إلى أن الهدف من هذه المناورات هو "عرض الاقتدار والجهوزية الدفاعية الشاملة لمواجهة أي تهديد".

يأتي ذلك، غداة إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على 25 شخصية وشركة إيرانية، وذلك للمرة الأولى في عهد ترمب الذي تسلم رئاسة البلاد في العشرين من الشهر الماضي.

وفي اليوم نفسه، وجّه الرئيس الأمريكي، تحذيرًا ضمنيًا لإيران عقب تصاعد حدة التوتر بين البلدين على خلفية إطلاق طهران صاروخًا باليستيًا، قبل أيام، قائلًا إن "إيران تلعب بالنار".

وإيران واحدة من الدول الإسلامية السبع التي أمر ترمب بمنع دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة، لمدة ثلاثة أشهر لكن محكمة فيدرالية أوقفت القرار.