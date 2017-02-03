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سياسة

عقوبات أمريكية ضد إيران ردا على التجارب الصاروخية

3/2/2017

فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات جديدة ضد إيران كرد فعل على أحدث تجاربها الصاروخية التي أجرتها منذ أيام.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن فرض العقوبات أظهر التزام الولايات المتحدة باستخدام مثل تلك الإجراءات ردا على برنامج إيران للصواريخ الباليستية "وأنشطتها التي تزعزع الاستقرار في المنطقة".

وأضافت الوزارة في بيان أن العقوبات "متسقة تماما" مع التزامات الولايات المتحدة وفقا للاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع إيران.

وأوضح البيان أن العقوبات تشمل 13 شخصية و12 شركة لدورهم في برنامج إيران للصواريخ الباليستية.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية لوكالة رويترز للأنباء إن العقوبات "مجرد خطوات أولية ردا على سلوك إيران الاستفزازي".

بدوره، قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إن بلاده "لا تخيفها التهديدات، ولكنها لن تشن حربا".

وأضاف في تغريدة له "لن نستخدم أسلحتنا ضد أحد الا للدفاع عن انفسنا".

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