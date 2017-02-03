شاهد: منفذ هجوم اللوفر مصري الجنسية

قال مدعي عام العاصمة الفرنسية باريس فرانسوا مولان إن منفذ هجوم متحف اللوفر في باريس مصري الجنسية وعمره 29 عاما.

وأوضح المسؤول الفرنسي أنه تمت مداهمة الشقة التي استأجرها المهاجم وعثر بداخلها على جواز السفر المصري مثبت عليه التأشيرة التي دخل بها فرنسا ومبلغ 900 يورو بالإضافة إلى عدد من البطاقات البنكية والمتعلقات الشخصية.

وأكد مولان أن كل الملابسات تؤكد أن الهجوم هو هجوم إرهابي، مشيرا إلى أنه هاجم عددا من الجنود بسكين كبير وهو يصيح "الله أكبر" قبل إطلاق الرصاص عليه وينقل إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وقال مولان إن المهاجم غير معروف لدى الشرطة الفرنسية وليس لديه سجل جنائي. وأضاف أن المهاجم مقيم في الإمارات ووصل إلى فرنسا قادما من دبي في 26 يناير/ كانون الثاني.

وقام المهاجم باستئجار شقة في الحي الثامن في باريس، كما أجر سيارة واشترى بعدها بأيام سكينتين كبيرتين مقابل 640 يورو.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر أمنية مصرية أن المشتبه به في هجوم متحف اللوفر يدعى عبد الله رضا رفاعي الهمامي وولد في محافظة الدقهلية شمال شرقي القاهرة.