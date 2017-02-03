شاهد: اللقطات الأولى لهجوم متحف اللوفر بباريس

قال ميشيل كادوت قائد شرطة باريس إن مهاجم "الجندي" في متحف اللوفر هتف "الله أكبر"، وإنهم يعتقدون أنه كان يريد تنفيذ هجوم إرهابي.

وأضاف كادوت للصحفيين: "نتعامل مع هجوم نفذه فرد كان عدوانيا بشكل واضح ومثل تهديدا مباشرا ودفعتنا تعليقاته إلى الاعتقاد بأنه كان يريد تنفيذ هجوم إرهابي".

وأضاف "كان هناك شخص ثان وكان يتصرف بطريقة مريبة تم اعتقاله أيضا لكن حتى الآن لا يبدو أن هناك صلة بين هذا الشخص والهجوم".

وقال كادوت إن الجندي الذي تعرض للهجوم أصيب بإصابات طفيفة، وإن الجنود الآخرين أطلقوا خمس طلقات على المهاجم وأصابوه.

وتابع أنه لم يتم العثور على متفجرات في حقيبة المهاجم.

وفي وقت سابق، قالت مصادر في الشرطة الفرنسية إن جنديا أصاب بالرصاص رجلا مسلحا بسكين كان يحاول دخول متحف اللوفر بوسط باريس وهو يحمل حقيبة.

وذكر مصدر للشرطة أن الرجل كان يحاول دخول متجر تابع للمتحف تحت الأرض وهاجم جنديا آخر قبل إطلاق النار عليه وإصابته بجروح بالغة.

وقالت الشرطة إنه تم إخلاء المنطقة.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية في حسابها على تويتر إن الحادث "خطير".

وذكرت متحدثة باسم اللوفر أن المتحف "مغلق في الوقت الحالي" ، لكنها لم تؤكد نبأ إخلائه، بينما قال شاهد عيان من موقع الحادث إن الشرطة طوقت المتحف.