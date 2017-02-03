البث الحي
سياسة

شاهد: اللقطات الأولى لهجوم متحف اللوفر بباريس

3/2/2017

قال ميشيل كادوت قائد شرطة باريس إن مهاجم "الجندي" في متحف اللوفر هتف "الله أكبر"، وإنهم يعتقدون أنه كان يريد تنفيذ هجوم إرهابي.

وأضاف كادوت للصحفيين: "نتعامل مع هجوم نفذه فرد كان عدوانيا بشكل واضح ومثل تهديدا مباشرا ودفعتنا تعليقاته إلى الاعتقاد بأنه كان يريد تنفيذ هجوم إرهابي".

وأضاف "كان هناك شخص ثان وكان يتصرف بطريقة مريبة تم اعتقاله أيضا لكن حتى الآن لا يبدو أن هناك صلة بين هذا الشخص والهجوم".

وقال كادوت إن الجندي الذي تعرض للهجوم أصيب بإصابات طفيفة، وإن الجنود الآخرين أطلقوا خمس طلقات على المهاجم وأصابوه.

وتابع أنه لم يتم العثور على متفجرات في حقيبة المهاجم.

وفي وقت سابق، قالت مصادر في الشرطة الفرنسية إن جنديا أصاب بالرصاص رجلا مسلحا بسكين كان يحاول دخول متحف اللوفر بوسط باريس وهو يحمل حقيبة.

وذكر مصدر للشرطة أن الرجل كان يحاول دخول متجر تابع للمتحف تحت الأرض وهاجم جنديا آخر قبل إطلاق النار عليه وإصابته بجروح بالغة.

وقالت الشرطة إنه تم إخلاء المنطقة.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية في حسابها على تويتر إن الحادث "خطير".

وذكرت متحدثة باسم اللوفر أن المتحف "مغلق في الوقت الحالي" ، لكنها لم تؤكد نبأ إخلائه، بينما قال شاهد عيان من موقع الحادث إن الشرطة طوقت المتحف.

المزيد من سياسة

مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات تثير غضب 29 منظمة حقوقية

اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية (رويترز)

احتفاء إسرائيلي بأول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات (فيديو)

إسرائيل تحتفي بأول حفل زفاف يهودي يقام في الإمارات (مواقع التواصل)

تباهى بإغلاق المساجد.. انتقادات حادة لموقف وزير الداخلية الفرنسي تجاه انتهاكات الشرطة

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (رويترز)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)
الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)