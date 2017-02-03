شاهد: أنجلينا جولي تنتقد قرارات ترمب وتدعو إلى "أمريكا رحيمة"

قالت أنجلينا جولي إن الأمر التنفيذي الذي يقضي بمنع دخول المسافرين من سبع دول عربية ومسلمة يضر باللاجئين الضعفاء.

وأضافت الممثلة والناشطة المدافعة عن حقوق الإنسان أن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بحظر مواطني هذه الدول قد يؤجج التطرف.

ودون ذكر اسم ترمب صراحة، ذكرت جولي التي كانت مبعوثة خاصة للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في مقالة رأي بصحيفة نيويورك تايمز أن التمييز على أساس الدين "لعب بالنار".

وأضافت الممثلة، الحائزة على جائزتي أوسكار أنها كأم لستة أطفال "ولدوا جميعا في أراض أجنبية… وهم مواطنون أمريكيون يشعرون بالفخر" فإنها تؤمن بالحاجة إلى الأمن بالبلاد ،لكنها قالت إن القرارات يجب أن "تستند إلى الحقائق لا الخوف".

وكتبت "أريد أيضا أن أعلم أن الأطفال اللاجئين المؤهلين للحصول على اللجوء ستكون دائما لديهم فرصة لتقديم قضيتهم إلى أمريكا رحيمة. وأن بإمكاننا إدارة أمننا دون شطب مواطنين من دول كاملة بما فيهم الرضع … على أساس الجغرافيا أو الدين".

ويمنع أمر ترمب التنفيذي مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة تسعين يوما.

وأوقفت الإدارة الأمريكية عمليات قبول اللاجئين لمدة 120 يوما كما تم منع اللاجئين السوريين من دخول الولايات المتحدة لأجل غير مسمى.

وتمثل المقالة الافتتاحية التي كتبتها جولي أول تصريح لها منذ أن أعلنت عن طلبها الطلاق من زوجها النجم براد بيت في سبتمبر/أيلول.

وللزوجين السابقين ثلاثة أطفال بالتبني من كمبوديا وفيتنام وإثيوبيا كما أنهما أنجبا ثلاثة أطفال ولدوا في فرنسا وناميبيا.