شاهد: أردوغان يعنف ميركل خلال مؤتمر صحفي ويرفض قولها "الإرهاب الإسلامي"

رفض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، استخدام المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عبارة "الإرهاب الإسلامي"

وأشارت ميركل، إثر لقائها أردوغان في أنقرة، إلى "الإرهاب الإسلامي" الذي كان بين المسائل التي تم التطرق إليها خلال المحادثات.

لكن الرئيس التركي عمد فوراً إلى مقاطعتها قائلاً: "إن عبارة (الإرهاب الإسلامي) تؤلمنا بشكل كبير. إن عبارة كهذه لا يمكن استخدامها، هذا ليس عدلاً؛ لأنه لا يمكن الربط بين الإسلام والإرهاب".

وأضاف أن "كلمة (إسلام) تعني (السلام) من هنا، إذا تم الربط بين كلمتين تشيران إلى السلام وإلى الإرهاب، فإن ذلك يؤلم المسلمين".

وتابع: "أرجو عدم استخدام ذلك؛ لأنه ما دام الأمر على هذا النحو، فسنكون مختلفين بالضرورة، إذا التزمنا الصمت، فهذا يعني أننا نقبل بالأمر، لكنني كمسلم وكرئيس مسلم، لا أستطيع القبول به".

ورغم اعتراض أردوغان، استخدمت المستشارة الألمانية مجدداً تعبير "الإرهاب الإسلامي" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم.

وأضافت في رد غير مباشر على أردوغان، إن هذا المصطلح لا يهدف إلى الاشتباه في مجمل المسلمين.

ويستخدم المسؤولون الأوروبيون عبارة "الإرهاب الإسلامي" على نطاق واسع للإشارة إلى الهجمات التي يشنها عناصر وخصوصاً من تنظيم الدولة الذي نسبت إليه السلطات التركية العديد من الاعتداءات الدامية التي ضربت البلاد في الأشهر الأخيرة.