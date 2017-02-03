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سياسة

تلاسن بين ترمب ووزير خارجية إيران على تويتر

ترمب عبر توتير: "إيران تلعب بالنار".
ترمب عبر توتير: "إيران تلعب بالنار".
3/2/2017

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على موقع تويتر الجمعة إن "إيران تلعب بالنار".

وأضاف قائلا: "إنهم لا يقدرون كم كان الرئيس أوباما طيبا معهم. وأضاف: لست هكذا" !.

وذكرت مصادر مطلعة أمس الخميس أن ترمب يعتزم فرض عقوبات على عدد من الكيانات الإيرانية سعيا لزيادة الضغط على طهران في حين يضع إستراتيجية أوسع لمواجهة ما يعتبره سلوكا مزعزعا للاستقرار من جانبها.

من جانبه، رد عليه وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر قائلا: "إن إيران لا تعبأ بالتهديدات الأمريكية لها بعد تجربتها الصاروخية مؤكدا أن طهران لن تبادر بإشعال حرب".

وأضاف: "إيران لا تعبأ بالتهديدات لأننا نستمد الأمن من شعبنا. لن نبادر بالحرب لكن يمكننا دوما الاعتماد على وسائلنا في الدفاع".

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