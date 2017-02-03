البث الحي
سياسة

ترمب عن حادث اللوفر: إرهاب إسلامي متشدد جديد

3/2/2017

استبق ترمب أي تحقيقات بحادث اللوفر واتهم "الإرهاب الإسلامي الراديكالي" .

جاء ذلك خلال تعليق  ترمب على حادث هجوم شخص على شرطي فرنسي اليوم أثناء محاولته دخول متحف اللوفر.

وعلق ترمب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "هجوم راديكالي إسلامي جديد على متحف اللوفر والسياح أصبحوا محجوزين بالداخل، فرنسا على حافة الهاوية مجددًا، كوني ذكية يا أمريكا".

وكان جندي فرنسي قد أطلق النار اليوم على رجل يحمل سلاحا أبيض وحقيبتين على ظهره فأصابه أثناء محاولته دخول متحف اللوفر في باريس.

وذكرت الشرطة أن الرجل صاح "الله أكبر" واندفع صوب الجنود قبل إطلاق النار عليه قرب مركز التسوق التابع للمتحف مضيفة أن شخصا ثانيا اعتقل بعد أن تصرف بشكل مريب.

 ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث حتى الآن.

وقال ميشيل كادوت قائد شرطة باريس للصحفيين في مسرح الحادث إن المهاجم على قيد الحياة؛ لكن إصابته بالغة مضيفا أنه لم تكن هناك متفجرات في الحقيبتين.

وقال كادوت "أطلق الجندي خمس رصاصات"، وتابع قوله "كان هجوما نفذه شخص مثل تهديدا مباشرا وأشارت أفعاله إلى سياق إرهابي."

وأصيب جندي آخر بجروح طفيفة في الحادث.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية بيير أنري برانديت للصحفيين إن هوية وجنسية المهاجم لا تزال غير معروفة حتى الآن. وألغى وزير الداخلية برونو لورو زيارة إلى منطقة دوردوني ليعود إلى باريس.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات تثير غضب 29 منظمة حقوقية

اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية (رويترز)

احتفاء إسرائيلي بأول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات (فيديو)

إسرائيل تحتفي بأول حفل زفاف يهودي يقام في الإمارات (مواقع التواصل)

تباهى بإغلاق المساجد.. انتقادات حادة لموقف وزير الداخلية الفرنسي تجاه انتهاكات الشرطة

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (رويترز)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)
الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)