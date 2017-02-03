ترمب عن حادث اللوفر: إرهاب إسلامي متشدد جديد

استبق ترمب أي تحقيقات بحادث اللوفر واتهم "الإرهاب الإسلامي الراديكالي" .

جاء ذلك خلال تعليق ترمب على حادث هجوم شخص على شرطي فرنسي اليوم أثناء محاولته دخول متحف اللوفر.

وعلق ترمب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "هجوم راديكالي إسلامي جديد على متحف اللوفر والسياح أصبحوا محجوزين بالداخل، فرنسا على حافة الهاوية مجددًا، كوني ذكية يا أمريكا".

وكان جندي فرنسي قد أطلق النار اليوم على رجل يحمل سلاحا أبيض وحقيبتين على ظهره فأصابه أثناء محاولته دخول متحف اللوفر في باريس.

وذكرت الشرطة أن الرجل صاح "الله أكبر" واندفع صوب الجنود قبل إطلاق النار عليه قرب مركز التسوق التابع للمتحف مضيفة أن شخصا ثانيا اعتقل بعد أن تصرف بشكل مريب.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث حتى الآن.

وقال ميشيل كادوت قائد شرطة باريس للصحفيين في مسرح الحادث إن المهاجم على قيد الحياة؛ لكن إصابته بالغة مضيفا أنه لم تكن هناك متفجرات في الحقيبتين.

وقال كادوت "أطلق الجندي خمس رصاصات"، وتابع قوله "كان هجوما نفذه شخص مثل تهديدا مباشرا وأشارت أفعاله إلى سياق إرهابي."

وأصيب جندي آخر بجروح طفيفة في الحادث.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية بيير أنري برانديت للصحفيين إن هوية وجنسية المهاجم لا تزال غير معروفة حتى الآن. وألغى وزير الداخلية برونو لورو زيارة إلى منطقة دوردوني ليعود إلى باريس.