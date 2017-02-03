الأمم المتحدة: جيش ميانمار يرتكب جرائم قتل واغتصاب بحق مسلمي الروهينغيا

قال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن قوات الأمن في ميانمار ترتكب جرائم قتل واغتصاب جماعي بحق مسلمي الروهينغيا.

وأضاف في تقرير له الجمعة "تُحرق قراهم منذ أكتوبر/ تشرين الأول في حملة من المرجح جدا أن تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وربما التطهير العرقي".

وذكر المكتب في تقريره أن شهود عيان تحدثوا عن "قتل رضع وأطفال تحبو وصغار ونساء ومسنين وفتح النار على أناس يلوذون بالفرار وحرق قرى بأكملها واحتجاز جماعي واغتصاب جماعي وممنهج وعنف جنسي وإتلاف متعمد للغذاء وموارد الطعام".

وقصت سيدة لمحققي الأمم المتحدة كيف تم ذبح رضيعها البالغ من العمر ثمانية أشهر.

وروت أخرى كيف اغتصبها جنود، وكيف رأت قتل طفلتها ذات الخمسة أعوام بينما كانت تحاول منعهم.

وقال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان "الوحشية المروعة التي تعرض لها أطفال الروهينغيا لا تحتمل".

وأضاف في التقرير "من المرجح أن تكون ‘عمليات التطهير في المنطقة قد أسفرت عن مقتل المئات".