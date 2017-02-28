مخاوف من تزايد الاعتداءات على مسلمي أوروبا

قال سمير الفالح الأمين العام لاتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا إنه من الوارد زيادة وتيرة الاعتداءات على المسلمين في أوروبا

العام الحالي مقارنة بـ 2016 بسبب الخطاب السياسي المعادي للإسلام في أوروبا.

وأضاف الفالح للنافذة المسائية على "الجزيرة مباشر" الاثنين أن الخطاب السياسي المرافق للانتخابات الرئاسية في فرنسا والانتخابات التشريعية في هولندا وألمانيا ربما يعزز من حالة الكراهية للمسلمين في تلك البلدان لاسيما الخطاب الصادر من الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تعلن في خطاباتها عداءها للاجئين والمسلمين.

وأشاد الفالح بسياسيات المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووقوفها بجانب اللاجئين رغم معارضة أحزاب سياسية لذلك.

بدوره قال الدكتور نواف تكروري رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج وعضو مجلس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن البيان الذي أصدره الاتحاد يدين وصف بعض السياسيين للإسلام بالإرهاب والفاشية.

وقال تكروري في تصريحات للنافذة المسائية أن :" لا أحد ينكر أن هناك أعمالا يرفضها ديننا تصدر من جماعات تتحدث باسم الإسلام وبيان الاتحاد لم يكن دفاعا عن إرهابيين أيا كان دينهم أو انتماءاتهم وإنما كان رفضا لنسب هذا الإرهاب للإسلام والمسلمين".

وتابع:" نرفض محاولات مسؤولين غربيين لإرضاء المتطرفين والكيان الصهيوني على حساب الدين الإسلامي".

وأصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيانا اعتبر فيه وصف الإسلام بالفاشية والإرهاب افتراء خطيرا على الإسلام، وإهانة لمليار و700 مليون مسلم، ويشكل تهديدا لروح التعايش السلمي العالمي.

وحذر الاتحاد من أن الترويج لهذا الوصف مع العنصرية، إثارة لفتن أخرى تساعد على مزيد من الفوضى الهدامة في العالم أجمع، وتهدد بحرب عالمية ثالثة.