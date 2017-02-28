البث الحي
سياسة

مخاوف من تزايد الاعتداءات على مسلمي أوروبا

سمير الفالح الأمين العام لاتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا
سمير الفالح الأمين العام لاتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا
27/2/2017

قال سمير الفالح الأمين العام لاتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا إنه من الوارد  زيادة وتيرة الاعتداءات على المسلمين في أوروبا

العام الحالي مقارنة بـ 2016 بسبب الخطاب السياسي المعادي للإسلام في أوروبا.

وأضاف الفالح للنافذة المسائية على "الجزيرة مباشر" الاثنين أن الخطاب السياسي المرافق للانتخابات الرئاسية في فرنسا والانتخابات التشريعية في هولندا وألمانيا ربما يعزز من حالة الكراهية للمسلمين في تلك البلدان لاسيما الخطاب الصادر من الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تعلن في خطاباتها عداءها للاجئين والمسلمين.

وأشاد الفالح بسياسيات المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووقوفها بجانب اللاجئين رغم معارضة أحزاب سياسية لذلك.

بدوره قال الدكتور نواف تكروري رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج وعضو مجلس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن البيان الذي أصدره الاتحاد يدين وصف بعض السياسيين للإسلام بالإرهاب والفاشية.

وقال تكروري في تصريحات للنافذة المسائية أن :" لا أحد ينكر أن هناك أعمالا يرفضها ديننا تصدر من جماعات تتحدث باسم الإسلام وبيان الاتحاد لم يكن دفاعا عن إرهابيين أيا كان دينهم أو انتماءاتهم وإنما كان رفضا لنسب هذا الإرهاب للإسلام والمسلمين".

وتابع:" نرفض محاولات مسؤولين غربيين لإرضاء المتطرفين والكيان الصهيوني على حساب الدين الإسلامي".

وأصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيانا اعتبر فيه وصف الإسلام بالفاشية والإرهاب افتراء خطيرا على الإسلام، وإهانة لمليار و700 مليون مسلم، ويشكل تهديدا لروح التعايش السلمي العالمي.

وحذر الاتحاد من أن الترويج لهذا الوصف مع العنصرية، إثارة لفتن أخرى تساعد على مزيد من الفوضى الهدامة في العالم أجمع، وتهدد بحرب عالمية ثالثة.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

زعيم كوريا الشمالية تلقى لقاحا تجريبيا ضد كورونا.. كيف؟

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (رويترز أرشيفية)

بعد 28 عاما من الاحتلال.. أذربيجان تستعيد إقليم لاتشين (فيديو)

(الجزيرة)

هزيمة جديدة لترمب.. أريزونا وويسكونسن تصادقان على فوز بايدن

الرئيس المنتخب جو بايدن والرئيس المنتهية ولاياته دونالد ترمب(رويترز)

تقرير: السعودية تسمح بعبور رحلات طيران إسرائيلية لأجوائها في طريقها لدبي

طائرة تابعة لشركة يسرائير الإسرائيلية (غيتي)
الأكثر قراءة

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)