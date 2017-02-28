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سياسة|أستراليا

شاهد: اعتقال أسترالي متهم بمساعدة تنظيم الدولة على تطوير صواريخ

28/2/2017

اعتقلت الشرطة في أستراليا رجلا اتهمته "بالسعي لمساعدة تنظيم الدولة "على تطوير تكنولوجيا للصواريخ في أول اعتقال من نوعه في أستراليا

وأظهرت صور لوسائل إعلام أسترالية عشرات من أفراد الشرطة يداهمون عقارا في يونج التي تبعد نحو 270 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من سيدني في وقت سابق الثلاثاء.

وقال إيان مكارتني مساعد مفوض مكافحة الإرهاب بالشرطة الاتحادية الأسترالية إن الشرطة ستقول إن الرجل البالغ من العمر 42 عاما كان يقدم النصح " للتنظيم المتشدد "بشأن كيفية تطوير القدرة الفنية لرصد الصواريخ الموجهة وبناء صواريخ خاصة بالتنظيم.

وأضاف مكارتني "سنقول أيضا إنه كان يجري أبحاثا ويصمم ويطور منظومات لمساعدة جهود تنظيم الدولة لتطوير قدراتها المتعلقة بالصواريخ الموجهة الطويلة المدى."

وذكر مسؤولون آخرون من الشرطة أن الرجل كان يحاول القيام بأبحاث وتصميم جهاز للتحذير من الصواريخ يعمل بالليزر.

وقالت الشرطة إن الرجل المولود في أستراليا والذي تدرب للعمل كفني في مجال الكهرباء من المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في وقت لاحق الثلاثاء.

وتوجه قوات التحالف ضربات جوية بشكل مستمر في الأسابيع الأخيرة لتنظيم الدولة في العراق وسوريا وتشارك طائرات سلاح الجو الأسترالي في بعض من تلك الغارات ضد التنظيم، كما أرسلت أستراليا وهي حليف وثيق للولايات المتحدة قوات للقتال في أفغانستان والعراق وتشهد منذ 2014 حالة من التأهب تحسبا لهجمات ينفذها "متشددون محليون".

وفي حين تقول السلطات إنها أحبطت عددا من "المؤامرات "في السنوات الأخيرة خاصة التي تشمل مراهقين تحولوا إلى التشدد، فإن أستراليا لم تعتقل حتى الآن أي فرد متهم بتقديم مساعدة فنية من هذا القبيل.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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