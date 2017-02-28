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سياسة

رفض استئناف إدارة ترمب على تعليق حظر السفر

28/2/2017

رفضت محكمة استئناف أمريكية طلبا من وزارة العدل بتعليق استئناف بشأن أمر الحظر الذي أصدره الرئيس الأمريكي على مواطني سبع دول إسلامية

وقد يزيد القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف الدائرة التاسعة الضغط على إدارة الرئيس دونالد ترمب لتوضيح نواياها فيما يتعلق بالأمر التنفيذي المثير للجدل بشأن حظر سفر مواطني الدول السبع إلى الولايات المتحدة.

كانت المحكمة قد علقت حظر السفر في وقت سابق من الشهر الحالي مع استمرار الإجراءات القضائية بشأنه.

وقال ترمب إنه سيصدر قريبا أمرا تنفيذيا جديدا يتصدى للمخاوف التي أبداها قضاة محكمة الاستئناف.

وكان ترمب قال إن القيود على السفر ضرورية لحماية الولايات المتحدة من هجمات "الإسلاميين المتشددين".

وحظر الأمر الذي أصدره دخول المواطنين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن إلى البلاد لمدة 90 يوما. ومنع دخول اللاجئين لمدة 120 يوما باستثناء المنتمين لسوريا الذين حظر دخولهم لأجل غير مسمى.

وكانت المحكمة قد وجهت وزارة العدل إلى تقديم دفاع قانوني عن حظر السفر في وقت لاحق هذا الأسبوع. لكن نظرا لنية ترمب إصدار أمر جديد طلبت الوزارة الأسبوع الماضي من المحكمة تعليق الاستئناف.

وقالت ولاية واشنطن ردا على ذلك إن إدارة ترمب قالت إنها ستتابع الطعن وتصدر أيضا أمرا جديدا.

وقال مكتب الادعاء في واشنطن في بيان إلى المحكمة يطالب بالمضي في الدعوى "طوال تلك الإجراءات يبدو أن هناك ضعفا في الاتصال بين وزارة العدل والبيت الأبيض." ورفض ممثلون عن الوزارة التعليق.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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