رئيس "الخوذ البيضاء": 162 شهيدا من رجال الدفاع المدني بسوريا

قال رائد الصالح رئيس منظمة الدفاع المدني السوري " الخوذ البيضاء" إن المنظمة قدمت 162 شهيدا من أبنائها

أثناء عملهم في الدفاع المدني تنفيذا لمهامهم الإنسانية.

وأضاف الصالح في تصريحات للنافذة المسائية على قناة الجزيرة مباشر الاثنين أنه لا يوجد متطوع في المنظمة لم يتعرض لإصابة في ظل القصف المتواصل على البلدات السورية.

وأضاف أن الحملة التي أطلقها نشطاء لترشيح المنظمة لنيل جائزة نوبل للسلام كانت مهمة جدا وساهمت في إيصال رسائل المنظمة للعالم.

وتابع الصالح أن وراء الأعمال البطولية للمتطوعين أحزانا ومآسي قائلا :" اليوم أحد المتطوعين في مدينة أريحا كان يحمل ابنة أخيه انتشلها من تحت الانقاض على قيد الحياة وعمل على البحث على جثامين أخيه وزوجته وابنهما الثاني وهذه المآسي المتكررة أحيانا ما تصبنا بالإحباط لكن ابتسامة طفل نجا من القصف تعيد لنا الأمل مرة أخرى".

وكان حفل الأوسكار سلط أضواء العالم على منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) بعد الإعلان عن فوز فيلم "الخوذ البيضاء" بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير، حيث سبق أن رُشحت المنظمة لجائزة نوبل للسلام، وما زالت تحظى بالمزيد من الاحتفاء العالمي رغم محاولات النظام السوري لتشويه سمعتها.

وتم تصوير الفيلم في المناطق التي تتعرض للقصف الجوي بسوريا، حيث أظهر بالصوت والصورة العبء الذي يحمله متطوعو المنظمة لإنقاذ الضحايا من تحت الأنقاض بإمكانيات بسيطة.

ورُشحت المنظمة لجائزة نوبل للسلام العالم الماضي لكنها لم تفز، وفي سبتمبر/أيلول منحتهم المنظمة السويدية "رايت لايفليهود" جائزتها السنوية لحقوق الإنسان التي تعد بمثابة "نوبل بديلة"، مشيدة "بشجاعتهم الاستثنائية وتعاطفهم والتزامهم الإنساني لإنقاذ المدنيين".