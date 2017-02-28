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سياسة

حماس: يجب على المجتمع الدولي إنهاء استيطان الاحتلال

حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس
حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس
27/2/2017

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس إن الحركة ترفض المقترحات بتواجد عسكري دولي في غزة.

وأضاف قاسم في تصريحات للنافذة المسائية على قناة الجزيرة مباشر الاثنين :" يجب أن يكون هناك معرفة بأن الأزمة تكمن في استمرار الاحتلال الإسرائيلي ومن يريد توفير الأمن إلى الشعب الواقع تحت الاحتلال عليه الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه ووقف الاستيطان".
ودعا قاسم المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال وتوفير الدعم المالي والسياسي للفلسطينيين وليس إرسال قوات لحمايته.

من جانبه قال تيسير نصر الله عضو المجلس الوطني الفلسطيني إن هناك تصعيد خطير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لا مبرر له سوى خلط الأوراق ومحاولة لاستدراج حماس والمقاومة الفلسطينية لمعركة جديدة ربما لاختبار القيادة الجديدة للحركة برئاسة يحيي السنوار.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على قطاع غزة الاثنين ما أوقع أربعة إصابات على الأقل بين صفوف الفلسطينيين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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