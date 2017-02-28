ترمب يعقد أول محادثات مباشرة مع مسؤول صيني كبير

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أول محادثات مباشرة مع مسؤول صيني كبير، والبيت الأبيض يشير إلى اجتماع محتمل مع الرئيس شي جين بينغ.

والتقى عضو مجلس الدولة الصيني يانغ جيه تشي-أكبر دبلوماسي صيني- مع ترمب لفترة وجيزة الاثنين بعد محادثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد إتش آر مكماستر ومع كبير مستشاري ترمب وزوج ابنته جاريد كوشنر ومع كبير الخبراء الاستراتيجيين بالبيت الأبيض ستيف بانون.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن المناقشات شملت التعاون الثنائي واحتمال ترتيب اجتماع بين ترمب وشي لكن لم يتم تحديد موعد.

وأضاف المسؤول أن الاجتماع مع ترمب استمر ما بين خمس وسبع دقائق.

وقال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض إن الاجتماع كان فرصة ليانغ للترحيب بالرئيس قبل أن يغادر المسؤول الصيني.

ومنصب يانغ أرفع من منصب وزير الخارجية الصيني. وهو أرفع مسؤول صيني يزور الولايات المتحدة منذ تولي ترمب منصبه في 20 يناير كانون الثاني.

وتأتي الزيارة في أعقاب اتصال هاتفي أجراه يانغ مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الأسبوع الماضي أكدا خلاله أهمية العلاقات البناءة بين الولايات المتحدة والصين.

والخطوة هي الأحدث في محاولات أكبر اقتصادين في العالم لإعادة علاقاتهما إلى التوازن بعد بداية مضطربة منذ انتخاب ترمب في نوفمبر / تشرين الثاني.

وانتقد ترمب بيجين بشدة حيث اتهم الصين بانتهاج سياسات تجارية غير عادلة كما انتقد بناءها لجزر في بحر الصين الجنوبي واتهمها بعدم بذل جهود كافية لكبح جماح جارتها كوريا الشمالية.

وأغضب ترمب بيجين في ديسمبر / كانون الأول بالتحدث إلى رئيسة تايوان وقوله إن الولايات المتحدة ليست مضطرة للالتزام بسياسة "الصين الواحدة" التي تعترف من خلالها واشنطن بالموقف الصيني من تايوان بوصفها جزءا منها.

ووافق ترمب فيما بعد في مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني شي على احترام سياسة "الصين الواحدة" في دعم دبلوماسي لبيجين التي ترفض بعنف أي انتقاد لسيطرتها على تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي.

ونقلت وكالة شينخوا عن باحث في مركز بحثي تدعمه الحكومة قوله إن نقاشا حول موعد ومكان لقاء أول بين ترمب والرئيس الصيني سيكون من أولويات الموضوعات المطروحة خلال زيارة يانغ.