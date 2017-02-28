بالصور : قطار يدهس حافلة ركاب في الخرطوم

قتل 3 أشخاص وأصيب 25 آخرون ، بوسط الخرطوم بعدما دهس قطار حافلة ركاب أثناء خروجها من الموقف.

ونقلت تقارير عن شهود عيان أن قطارا اصطدم بالحافلة حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء الاثنين بتوقيت الخرطوم.

وقال الشهود إن سائق الحافلة لم يلاحظ مرور القطار وعندما أصبحت الحافلة على السكة الحديد دهسها القطار وجرها أمامه لمسافة مما ترتب عنه مقتل 3 من ركاب الحافلة وإصابة بقية الركاب بجروح ،مبينا أن الشرطة سارعت بتطويق المكان واستدعت سيارات إسعاف تولت نقل الجثامين والجرحي إلى المستشفى .

وانتقد سائقو الحافلات " موقف جاكسون " الذي جرى فيه الحادث ، حيث إن تصميم الموقف جعل مخرجه الوحيد متقاطعا مع خط السكة الحديد في منطقة مناورة تكثر فيها حركة القطارات.

وأبدوا تخوفهم من تكرار الحادث خاصة مع التحديثات التي تجريها الولاية على خطوط السكك الحديدية في المنطقة واتجاهها لتسيير قطار داخلي لنقل الركاب.