البث الحي
سياسة

بالصور : قطار يدهس حافلة ركاب في الخرطوم

قطار يدهس حافلة ركاب في الخرطوم
قطار يدهس حافلة ركاب في الخرطوم
28/2/2017

قتل 3 أشخاص وأصيب 25 آخرون ، بوسط الخرطوم بعدما دهس قطار حافلة ركاب أثناء خروجها من الموقف.

ونقلت تقارير عن شهود عيان أن قطارا اصطدم بالحافلة حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء الاثنين بتوقيت الخرطوم.

وقال الشهود إن سائق الحافلة لم يلاحظ مرور القطار وعندما أصبحت الحافلة على السكة الحديد دهسها القطار وجرها أمامه لمسافة مما ترتب عنه مقتل 3 من ركاب الحافلة وإصابة بقية الركاب بجروح ،مبينا أن الشرطة سارعت بتطويق المكان واستدعت سيارات إسعاف  تولت نقل الجثامين والجرحي إلى المستشفى .

وانتقد سائقو الحافلات " موقف جاكسون " الذي جرى فيه الحادث ، حيث إن تصميم الموقف جعل مخرجه الوحيد متقاطعا مع خط السكة الحديد في منطقة مناورة تكثر فيها حركة القطارات.

وأبدوا تخوفهم من تكرار الحادث خاصة مع التحديثات التي تجريها الولاية على خطوط السكك الحديدية في المنطقة واتجاهها لتسيير قطار داخلي لنقل الركاب.

 

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

زعيم كوريا الشمالية تلقى لقاحا تجريبيا ضد كورونا.. كيف؟

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (رويترز أرشيفية)

بعد 28 عاما من الاحتلال.. أذربيجان تستعيد إقليم لاتشين (فيديو)

(الجزيرة)

هزيمة جديدة لترمب.. أريزونا وويسكونسن تصادقان على فوز بايدن

الرئيس المنتخب جو بايدن والرئيس المنتهية ولاياته دونالد ترمب(رويترز)

تقرير: السعودية تسمح بعبور رحلات طيران إسرائيلية لأجوائها في طريقها لدبي

طائرة تابعة لشركة يسرائير الإسرائيلية (غيتي)
الأكثر قراءة

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)