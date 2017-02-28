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سياسة|ألمانيا

بالصور: السلطات الألمانية تحظر مسجد "فصلت" في برلين

ورقة علقتها الشرطة الألمانية على مسجد "فصلت 33" مكتوب عليها أن المسجد مغلق بصورة نهائية
ورقة علقتها الشرطة الألمانية على مسجد "فصلت 33" مكتوب عليها أن المسجد مغلق بصورة نهائية
28/2/2017

حظرت سلطات الأمن الألمانية مسجد "فصلت" في برلين، الذي كان يتردد عليه منفذ هجوم الدهس في العاصمة الألمانية، التونسي أنيس العمري.

وفتشت الشرطة صباح الثلاثاء 24 عقارا في برلين. وقال متحدث باسم الشرطة إن 460 شرطيا شاركوا في المهمة التي بدأت منذ الساعة السادسة صباحا (التوقيت المحلي).

وبحسب معلومات الشرطة، فإن المسجد كان "ملتقى لإسلاميين لديهم استعداد للعنف".

وذكرت الشرطة أن المحكمة الإدارية في برلين وافقت على طلب الإدارة المحلية للعاصمة بحظر المسجد في 15 فبراير/شباط الجاري.

وأغلق العاملون على إدارة المسجد أبوابه من تلقاء أنفسهم قبل أسبوع.

وذكرت الشرطة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الحملة استهدفت تفتيش منازل ومقرين لشركتين وستة مرافق احتجاز في سجنين بحيي موابيت وتيجل في برلين.

وكان العمري يتردد على هذا المسجد بكثرة. وقتل العمري 12 شخصا وأصاب أكثر من 50 آخرين في هجوم الدهس الذي نفذه في إحدى أسواق أعياد الميلاد ببرلين في 19 ديسمبر/كانون أول الماضي.

ويدور نقاش في برلين منذ عام 2015 حول حظر المسجد. وعقب الهجوم الإرهابي تم الإسراع في اتخاذ قرار الحظر.

 

الشرطة الألمانية تفتش مقرات ومبان سكنية تابعة لجمعية &quot;فصلت 33&quot; في العاصمة برلين

 

الشرطة الألمانية تفتش مقرات ومبان سكنية تابعة لجمعية &quot;فصلت 33&quot; في العاصمة برلين

 

الشرطة الألمانية تفتش مقرات ومبان سكنية تابعة لجمعية &quot;فصلت 33&quot; في العاصمة برلين

 

الشرطة الألمانية تفتش مقرات ومبان سكنية تابعة لجمعية &quot;فصلت 33&quot; في العاصمة برلين

 

 

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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