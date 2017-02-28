الخارجية الأمريكية تحذف تهنئة نشرتها عن فوز مخرج إيراني بالأوسكار

حذفت وزارة الخارجية الأمريكية تغريدة نشرتها لتهنئة مخرج إيراني لفوزه بجائزة أوسكار، بعد انتقادات المخرج لقرار حظر السفر.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية الناطق باللغة الفارسية تغريدة على تويتر تهنئ الشعب الإيراني وأصغر فرهادي مخرج الفيلم " ذا سيلزمان " بعد فوز الفيلم بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي الأحد وذلك وفق ما أظهرته صور للتغريدة جرى تداولها على تويتر.

وقاطع فرهادي مراسم تسليم جوائز أوسكار احتجاجا على الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب في يناير كانون الثاني ويحظر مؤقتا دخول الإيرانيين ومواطني ست دول مسلمة إلى الولايات المتحدة وأصدر بيانا ينتقد الأمر.

واختار فرهادي أمريكيين اثنين من أصل إيراني- مهندسة وعالما سابقا بوكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)- ليمثلاه في حفل جوائز الأوسكار.

وقرأت المهندسة أنوشه أنصاري- التي كانت أول سائحة في الفضاء- بيانا نيابة عن فرهادي يصف حظر السفر بأنه "غير إنساني".

وأظهرت صور التغريدة المتداولة على تويتر أن حساب الخارجية الأمريكية على الموقع بث رسالة في حوالي الساعة 0600 بتوقيت غرينتش تهنئ فرهادي بالجائزة، وتم حذف التغريدة لاحقا لكن لم يتضح متى حدث ذلك بالضبط.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية "تم نشر تغريدة تهنئة."

وأضافت "حذفنا التغريدة لاحقا لتجنب أن يُفهم خطأ أن الحكومة الأمريكية تؤيد التعليقات التي وردت في كلمة تسلم الجائزة."

وقال مسؤول ثان إن قرار حذف التغريدة صدر داخل الوزارة.