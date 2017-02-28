الحوثيون يمنعون مسؤولا أمميا من الدخول لتعز

أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، رسميا، الثلاثاء، منعه من دخول مدينة تعز، جنوب غربي اليمن.

فيما دعا وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف تجاه ما حدث.

وقال أوبراين في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "بالرغم من تطمينات كل الأطراف مُنعنا في الخط الرئيسي بمحافظة إب (وسط)، من دخول مدينة تعز اليوم". وأضاف: "انعدام الوصول إلى المدينة يعني معاناة أكثر"، في إشارة للحصار المفروض على تعز من قبل الحوثيين، دون مزيد من التفاصيل.

وكان العقيد عبده حمود الصغير، رئيس عمليات اللواء 17 مشاه بمحافظة تعز(تابع للجيش الحكومي)، قد ذكر في سابق من اليوم أن "مسلحي الحوثي في نقطة تفتيش لهم غربي المدينة منعوا أوبراين من دخول المدينة للاطلاع على الوضع الإنساني فيها"، وهو مالم يعقب عليه الحوثيون حتى الساعة 14.55 بتوقيت غرينتش.

وكان من المقرر أن يقوم "أوبراين" بزيارة إلى مدينة تعز التي يفرض الحوثيون حصارا عليها من المنافذ الرئيسية، كأرفع مسؤول أممي يقوم بزيارتها منذ بداية الحرب قبل قرابة العامين.

من جهتها اتهمت الحكومة الشرعية الحوثيين بمنع الوفد الأممي من دخول تعز، وقال عبدالملك المخلافي، إن ما تعرض له "أوبراين"، من قبل مليشيا الحوثي وصالح لمنعه من دخول المدينة، "يكشف حجم معاناة تعز وما تعيشه".

وأضاف المخلافي في حسابه على "تويتر" أن "إطلاق النار على موكب أوبراين وإشعال معركة من قبل المليشيا (الحوثيين) لمنعه من زيارة تعز، تقتضي موقفا قويا منه، ومن الأمم المتحدة، وتفضح مواقف جيمي ماكغولدريك (منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن والذي يقيم بصنعاء الخاضعة للحوثيين)".

ولم يوضح المخلافي تفاصيل عن حديثه بخصوص ماكغولدريك، غير أن وسائل إعلام موالية للحكومة الشرعية تتهم الأخير بمحاباة الحوثيين.

وسبق للحوثيين منع ممثل اليونيسف في اليمن جوليان هارنس،‎ من دخول تعز في أكتوبر/تشرين أول الماضي، وأجبروه على العودة من المداخل الرسمية للمدينة، بحسب مصادر أممية آنذاك.

من جهتها، قالت قيادة "محور تعز" العسكري التابع للقوات الحكومية اليمنية، في بيان، إنها تدين "جريمة استهداف ومنع دخول أوبراين للمدينة".

وأمس الأول الأحد، وصل أوبراين مدينة عدن (العاصمة المؤقتة للحكومة)، والتقى الرئيس عبدربه منصور هادي، وبحث معه الوضع الإنساني في البلاد، وقال حينها إنه يتطلع إلى زيارة محافظة تعز، للاطلاع على الوضع الإنساني فيها.

ويحاصر الحوثيون مدينة تعز من منطقة الحوبان وشارع الستين في الشرق والشمال، فيما تحدها السلاسل الجبلية من الجنوب.