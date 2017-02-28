الحكومة الفلسطينية تقرر إجراء الانتخابات في الضفة وتأجيلها في غزة

قررت السلطة الفلسطينية الثلاثاء إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية يوم 13 أيار/مايو في الضفة وتأجيلها في غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، على موقعها الرسمي، إن الحكومة الفلسطينية اتخذت خلال اجتماعها الأسبوعي في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط، " لتعذر اجرائها" في قطاع غزة.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتزامها إجراء الانتخابات المحلية في كافة المحافظات الفلسطينية في 13 مايو/أيار المقبل، إلا أن حركة حماس طالبت بإجراء الانتخابات بعد تطبيق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي.

من ناحيتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن قرار الحكومة الفلسطينية القاضي يكرّس الانقسام، ويضرب جهود المصالحة".

وأضافت الحركة في بيان " هذا القرار يعبّر عن استمرار "السياسة الفئوية " التي تنتجها الحكومة الفلسطينية.

ووصفت "حماس" القرار بأنه "استفراد في القرار الفلسطيني الذي يتبعه الرئيس محمود عباس".

وشددت الحركة على أن الانتخابات بـ"كافة مستوياتها، حق للشعب الفلسطيني"، داعيةً الحكومة إلى احترام هذا الحق و"عدم العبث به".