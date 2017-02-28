البث الحي
سياسة|فلسطين

الحكومة الفلسطينية تقرر إجراء الانتخابات في الضفة وتأجيلها في غزة

الحكومة الفلسطينية تقرر إجراء الانتخابات في الضفة وتأجيلها في غزة
الحكومة الفلسطينية تقرر إجراء الانتخابات في الضفة وتأجيلها في غزة
28/2/2017

قررت السلطة الفلسطينية الثلاثاء إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية يوم 13 أيار/مايو في الضفة وتأجيلها في غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، على موقعها الرسمي، إن الحكومة الفلسطينية اتخذت  خلال اجتماعها الأسبوعي في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط، " لتعذر اجرائها" في قطاع غزة.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتزامها إجراء الانتخابات المحلية في كافة المحافظات الفلسطينية في 13 مايو/أيار المقبل، إلا أن حركة حماس طالبت بإجراء الانتخابات بعد تطبيق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي.

من ناحيتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن قرار الحكومة الفلسطينية القاضي يكرّس الانقسام، ويضرب جهود المصالحة".

وأضافت الحركة في بيان " هذا القرار يعبّر عن استمرار "السياسة الفئوية " التي تنتجها الحكومة الفلسطينية.  

ووصفت "حماس" القرار بأنه "استفراد في القرار الفلسطيني الذي يتبعه الرئيس محمود عباس".

وشددت الحركة على أن الانتخابات بـ"كافة مستوياتها، حق للشعب الفلسطيني"، داعيةً الحكومة إلى احترام هذا الحق و"عدم العبث به".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

زعيم كوريا الشمالية تلقى لقاحا تجريبيا ضد كورونا.. كيف؟

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (رويترز أرشيفية)

بعد 28 عاما من الاحتلال.. أذربيجان تستعيد إقليم لاتشين (فيديو)

(الجزيرة)

هزيمة جديدة لترمب.. أريزونا وويسكونسن تصادقان على فوز بايدن

الرئيس المنتخب جو بايدن والرئيس المنتهية ولاياته دونالد ترمب(رويترز)

تقرير: السعودية تسمح بعبور رحلات طيران إسرائيلية لأجوائها في طريقها لدبي

طائرة تابعة لشركة يسرائير الإسرائيلية (غيتي)
الأكثر قراءة

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)