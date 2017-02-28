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سياسة|مصر

أحكام بالسجن بين 5 و 15 عاما بحق 6 من مشجعي الأهلي المصري

ألتراس أهلاوي
ألتراس أهلاوي
28/2/2017

قضت محكمة مصرية، الثلاثاء، بحبس 6 من أعضاء رابطة مشجعي النادي الأهلي المصري "ألتراس" بأحكام متفاوتة بالسجن من 5 و 15 عامًا.

وتأتي تلك الأحكام على خلفية اتهامهم بأحداث عنف وقعت نهاية 2013، وفق مصدر قضائي.

ومن بين المتهمين حدث (طفل عمره أقل من 18 عامًا) حكم عليه حضوريًا بالسجن 5 سنوات بتهمة إضرام النيران في الصالة المغطاة بمقر النادي الأهلي في أغسطس (آب) عام 2013.

ويعد الحكم أوليا قابلا للطعن عليه أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من صدور مسودته.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهماً تتعلق باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد قوات شرطة ومواطنين من رواد النادي الأهلي، بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم لحملهم عن الامتناع عن أداء عملهم.

كما أسندت لهم النيابة تهمة مقاومة السلطات وتكدير السلم العام.

وكانت المحكمة قد نظرت القضية في 10 يونيو/حزيران الماضي، وأصدرت أحكامًا غيابية على 10 متهمين، حيث عاقبت 7 متهمين بالسجن المؤبد و3 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، قبل أن يتم القبض على 6  وإعادة المحاكمة.

 

المصدر : الأناضول
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