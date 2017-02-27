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سياسة|الولايات المتحدة

والد جندي أمريكي يستنكر "العملية الغبية" التي أدت لمقتل ابنه في اليمن

27/2/2017

استنكر والد جندي أمريكي قتل في هجوم شنته قوات أمريكية في اليمن "العملية الغبية" متسائلا عن السبب الذي دفع ترمب للموافقة عليها.

وتساءل وليام أوينز في مقابلة أجرتها معه صحيفة "ميامي هيرالد" نشرت الأحد "لماذا في هذا الوقت كان يجب أن يتم تنفيذ هذه العملية الغبية، حتى قبل مرور أسبوع على تولي إدارته (ترمب) السلطة؟ لماذا؟".

وأضاف في أول تصريحات له منذ مقتل نجله راين "خلال العامين الماضيين، لم يكن هناك جنود على الأرض في اليمن" بحيث اعتمدت جميع العمليات "على الصواريخ والطائرات بدون طيار بسبب عدم وجود هدف يستحق التضحية بحياة أمريكي واحد، والآن فجأة .. علينا أن نقوم بهذا الاستعراض الكبير".  

وقتل راين أوينز (36 عاما) عندما شنت قوات أميركية خاصة هجوما في 29 يناير /كانون الثاني على مجمع في محافظة البيضاء وسط اليمن يسيطر عليه تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، كان الأول الذي يأذن به ترمب منذ توليه الرئاسة.

وأدت العملية كذلك إلى مقتل عدد من المدنيين اليمنيين بينهم أطفال وإصابة ثلاثة جنود أمريكيين في اشتباكات عنيفة.

وقال والد الجندي القتيل الذي خدم في سلاح البحرية (نايفي سيلز) للصحيفة أنه لم يرغب بلقاء الرئيس الأميركي عندما قدم مع ابنته ايفانكا في الأول من فبراير/ شباط للمشاركة في تكريم نجله لدى وصول جثمانه إلى قاعدة دوفر الجوية.

وأوضح أنه قال للقس الذي ابلغه بأن ترمب في طريقه من واشنطن إلى القاعدة الجوية "أنا آسف، لا أرغب برؤيته".

وكان البيت الأبيض دافع عن العملية معتبرا أنها "ناجحة بكل المعايير".

وبحسب وزارة الدفاع الاميركية، فإن خطة الهجوم كانت تبحث منذ مدة ووافق عليها المسؤولون في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما إلا أن تنفيذها تأخر إلى ما بعد مغادرة أوباما البيت الأبيض لـ"أسباب عملياتية" 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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