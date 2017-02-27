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سياسة

مظاهرة في نيويورك دعما للصحافة في مواجهة ترمب

تظاهرة في نيويورك دعما للصحافة في وجه ترمب
تظاهرة في نيويورك دعما للصحافة في وجه ترمب
27/2/2017

تظاهر محتجون الأحد دعما لصحيفة نيويورك تايمز ووسائل الإعلام في مواجهة إدارة ترمب في ظل توتر بين الصحافة والرئيس الأمريكي الجديد.

وبعدما توالت المظاهرات المناهضة لترمب في نيويورك التي تشكل معقلا للديموقراطيين منذ انتخابه، تشهد المدينة للمرة الأولى تجمعا مؤيدا للصحافة بعد أسبوع تخللته هجمات جديدة شنها البيت الأبيض على بعض كبريات وسائل الإعلام ذات التوجه الديموقراطي مثل صحيفتي نيويورك تايمز ولوس آنجليس تايمز وشبكة سي ان ان.

وكان البيت الأبيض منع الجمعة ، مراسلي هذه الوسائل الإعلامية من حضور اللقاء الصحافي اليومي للمتحدث باسم الرئاسة.

وتجمع المتظاهرون عند مدخل برج نيويورك تايمز قرب ساحة تايمز سكوير حاملين لافتات تشير إلى أول تعديل للدستور الأمريكي حول حرية الصحافة، وكمموا أفواههم بأشرطة لاصقة للدلالة على إسكات وسائل الإعلام.

وقالت دونا ماري سميث، مدرسة متقاعدة، "في كل مرة يتسلم شخص سلطوي أو ديكتاتوريون الحكم، يخنق الصحافة .. إنه أول أمر يقومون به" وقالت إنها مواظبة على قراءة نيويورك تايمز "منذ أكثر من أربعين عاما".

وقالت بيتسي أبل المحامية المتخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان إن "الديموقراطية لا يمكن ان تعمل من دون صحافة حرة ومستقلة، وما تحاول هذه الإدارة فعله هو بالضبط إسكاتهم .. لكننا لن ندعها تفعل ذلك".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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