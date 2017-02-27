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سياسة|مصر

محكمة تقضي بعدم الاختصاص في سحب الأوسمة من مرسي

الرئيس المصري المعزول محمد مرسي
الرئيس المصري المعزول محمد مرسي
27/2/2017

قضت محكمة مصرية، اليوم، بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب بسحب الأوسمة والنياشين من الرئيس المعزول محمد مرسي، حسب مصدر قضائي.

وقال المصدر إن "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت بعدم الاختصاص الولائي في نظر دعوى سحب الأوسمة والنياشين من مرسي، وأحالت الدعوى للقضاء الإداري".

وأشار المصدر ذاته إلى أن "الحكم قابل للاستئناف من قبل مقيم الدعوى أمام محكمة جنح مستأنف الأمور المستعجلة خلال 15 يوما".

و"عدم الاختصاص الولائي" يعني أن المحكمة غير مختصة وفقا للقانون بنظر مثل هذه الدعاوى.

ومحاكم الأمور المستعجلة تنظر القضايا ذات الطبيعة العاجلة، بينما يفصل القضاء الإداري في الخصومات بشأن القرار الصادرة عن الجهاز الإداري للدولة.

كان المحامي أشرف فرحات أقام دعوى قضائية طالب فيها بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة لمرسي، وقال فيها إنه "ليس من اللائق" أن يحمل الأخير كل هذه الأوسمة وهو "مدان بالإضرار بالأمن القومي المصري والتخابر مع دول وجهات أجنبية".

ويحاكم مرسي في 5 قضايا هي: اقتحام السجون (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض) والتخابر الكبرى (حكم أولي بالسجن 25 عامًا تم إلغاؤه) وأحداث الاتحادية (حكم نهائي بالسجن 20 عامًا) والتخابر مع قطر (حكم أولي بالسجن 40 عاما ولم يحدد وقتا للطعن عليها بعد) بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" والتي ما زالت متداولة.
 

 

المصدر : الأناضول
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